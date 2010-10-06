-BAHÇELİEVLER'DE AŞIRI DOZDAN ÖLÜM İSTANBUL (A.A) - 06.10.2010 - Bahçelievler'de bir kişi, aşırı dozda uyuşturucu kullanımından öldü. Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Güneşli Sokak'taki bir apartmanda oturan Tamer B. (39), eve gelen yeğeni tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Tamer B'nin aşırı dozda eroin kullanımı sonucu hayati fonksiyonlarının durduğu ve yanında enjektör olduğu belirlendi. Aile üyelerinin Tamer B'nin acil olarak hastaneye kaldırılması talebini reddeden sağlık görevlileri, polise haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, Tamer B'nin cep telefonu, enjektör ve uyuşturucuyu incelenmek üzere polis merkezine götürdü. Tamer B'nin cesedi, Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı. Bu sırada fenalık geçiren Tamer B'nin yakınları ''Bu insanlık suçu bitsin artık. Bu maddeyi kim kısa zamanda Tamer'e buldu? Bu kişiler polis tarafından bulunsun'' diyerek tepki gösterdi. Tamer B'nin ağabeyi Ali B. ''Ne yaptıysam vazgeçiremedim'' dedi. Tamer B'nin 5 ay önce uyuşturucu suçundan kaldığı cezaevinden tahliye edildiği, 10 gün önce de yakınlarının tavsiyesiyle Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Alkol-Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi'nde (AMATEM) tedavi gördüğü öğrenildi.