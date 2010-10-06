T24 LogoT24 Logo
Gündem

BAHÇELİEVLER'DE AŞIRI DOZDAN ÖLÜM İSTANBUL (A.A)

06 Ekim 2010 12:13

-BAHÇELİEVLER'DE AŞIRI DOZDAN ÖLÜM İSTANBUL (A.A) - 06.10.2010 - Bahçelievler'de bir kişi, aşırı dozda uyuşturucu kullanımından öldü.  Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Güneşli Sokak'taki bir apartmanda oturan Tamer B. (39), eve gelen yeğeni tarafından yatağında hareketsiz bulundu.  Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.  Tamer B'nin aşırı dozda eroin kullanımı sonucu hayati fonksiyonlarının durduğu ve yanında enjektör olduğu belirlendi.  Aile üyelerinin Tamer B'nin acil olarak hastaneye kaldırılması talebini reddeden sağlık görevlileri, polise haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, Tamer B'nin cep telefonu, enjektör ve uyuşturucuyu incelenmek üzere polis merkezine götürdü.  Tamer B'nin cesedi, Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.  Bu sırada fenalık geçiren Tamer B'nin yakınları ''Bu insanlık suçu bitsin artık. Bu maddeyi kim kısa zamanda Tamer'e buldu? Bu kişiler polis tarafından bulunsun'' diyerek tepki gösterdi. Tamer B'nin ağabeyi Ali B. ''Ne yaptıysam vazgeçiremedim'' dedi.  Tamer B'nin 5 ay önce uyuşturucu suçundan kaldığı cezaevinden tahliye edildiği, 10 gün önce de yakınlarının tavsiyesiyle Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Alkol-Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi'nde (AMATEM) tedavi gördüğü öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24