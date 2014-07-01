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Bahçelievler katliamının hükümlüsü Ünal Osmanağaoğlu öldü

Kemal Türkler Davası'nda idamla yargılanan ve 7 TİP'linin öldürüldüğü Bahçelievler katliamı hükümlüsü Ünal Osmanağaoğlu öldü

01 Temmuz 2014 01:57

Kemal Türkler Davası'nda idamla yargılanan ve 7 TİP'linin öldürüldüğü Ankara Bahçelievler katliamından dolayı 7 kez idam cezasına çarptırılan Ünal Osmanağaoğlu,  58 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle öldü.

Ünal Osmanağaoğlu'nun avukatı Selçuk Sunay, 7-8 ay önce kalp kapakçığındaki rahatsızlık nedeniyle ameliyat geçiren müvekkilinin dün akşam "kalp yetmezliği" nedeniyle tedavi gördüğü Çağlayan'daki Florence Nighingale Hastanesi'nde yaşamını yitirdiğini söyledi. Sunay, "Ünal Osmanağaoğlu yaşasaydı, bugün ikinci kez ameliyat olacaktı" dedi.

Ünal Osmanoğlu'nun cenazesi, yarın Fatih Camii'nde öğleyin kılınacak namazın ardından Eyüp Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

 

Ünal Osmanağaoğlu kimdir?

 

Ünal Osmanağaoğlu, Ankara Bahçelievler'de 7 TİP'linin öldürülmesi olayına ilişkin davada 7 kez idam cezasına çarptırılmıştı. 19 yıl boyunca firari olan Osmanağaoğlu, 1999'da yakalanıp cezaevine konulmuştu.

Cezası ise idamın kaldırılmasından sonra ömür boyu hapse çevrilmişti. Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler'in öldürülmesine ilişkin davada da yargılanan Osmanağaoğlu, davanın zaman aşımı nedeniyle düşmesi üzerine, 3. yargı paketinden de yararlanıp, 2 yıl önce Bandırma M Tipi Cezaevi'nden tahliye edilmişti.

 

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