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Bahçelievler Katliamı'nda hayatını kaybedenler mezarları başında anılacak

Bahçelievler Katliamı'nda hayatını kaybeden 7 Türkiye İşçi Partisi üyeleri, katliamın 35. yılında mezarları başında anılacak

05 Ekim 2013 19:48

 

Türkiye İşçi Partili ve Genç Öncülü arkadaşları, Bahçelievler Katliamı’nda hayatını kaybedenleri mezarları başında anacak.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri Osman Nuri Uzunlar, Hürcan Gürses, Salih Gevenci, Efraim Ezgin, Faruk Ersan, Latif Can ve Serdar Alten, 8 Ekim 1978’de, Ankara-Bahçelievler’deki evlerinde, demokrasi, sosyalizm ve insanlık düşmanları tarafından vahşice katledilmişlerdi.

Türkiye İşçi Partili ve Genç Öncülü arkadaşları, Uzunlar, Gürses, Gevenci, Ezgin, Ersan, Can ve Alten’i, Bahçelievler'den Roboski'ye, Roboski'den Gezi'ye Türkiye’de cinayet ve zulmün hâlâ devam ettiğini hatırlayarak, katliamın 35. yıldönümünde mezarları başında anacak.

6 Ekim 2013 Pazar günü saat 13.00’te Bursa-Yenişehir’in Merkez Mezarlığı’nda, Çorum’un Hıdırlık Mezarlığı’nda ve Kırklareli’nin Merkez Mezarlığı’nda, 8 Ekim 2013 Salı günü saat 13.00’te de Ankara-Karşıyaka Mezarlığı’nda yapılacak törenlerde, Türkiye’de bugüne kadar katledilen tüm demokratlar, sosyalistler ve zulüm gören herkes de saygıyla anılacak.

Hatıranız önünde utanarak eğiliyoruz!

 

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