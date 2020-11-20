Bahçelievler'deki tekstil atölyesinde patlama

İstanbul Bahçelievler'de tekstil atölyesinde yangın sonrasında patlama meydana geldi.

Olay, bu gece Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir binanın birinci katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangından dolayı atölye içerisinde patlama meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansa alınarak çevre hastanelere kaldırıldı.

DHA