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Bahçelievler'deki tekstil atölyesinde patlama

20 Kasım 2020 00:25

İstanbul Bahçelievler'de tekstil atölyesinde yangın sonrasında patlama meydana geldi. 

Olay, bu gece Bahçelievler, Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir binanın birinci katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangından dolayı atölye içerisinde patlama meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansa alınarak çevre hastanelere kaldırıldı. 

DHA 

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