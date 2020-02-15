T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahçelievler'de çöken binanın enkazı kaldırıldı

15 Şubat 2020 13:24

Bahçelievler'de Siyavuşpaşa mahallesinde çöken apartmanın enkazı kaldırıldı. Çöken apartmanın çevresinde zarar gören ve tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışması yapılması bekleniyor.

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi Narlı Sokak'taki 7 katlı boş bir binanın dün saat 14.44'de çökmesi üzerine başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. 

Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, AFAD ve Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekipleri dün akşam saatlerine kadar dinleme cihazı ve arama kurtarma köpeği ile alanda çalışma yaptı. Arama kurtarma çalışmalarının ardından binanın hafriyatı gece saatlerine kadar süren çalışmalar sonucu kontrollü şekilde kaldırıldı. Enkazın kaldırılmasının ardından belediye ekipleri sokağı temizledi. 

Polis ve zabıta ekipleri bina çevresinde önlem alırken ekipler güvenlik gerekçesiyle sabaha kadar bölgede nöbet tuttu. 

Öte yandan tedbir amacıyla boşaltılan çevredeki bina sakinlerinin belediyenin tahsis ettiği misafirhanelerde konakladığı öğrenildi.  

 

ETİKETLER

bahçelievlerçökmebinaistanbulenkazçalışmahasar tespitafad
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24