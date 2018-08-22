Bahçeli'den Yunanistan'a 9 Eylül göndermesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan Danıştayı'nın firar askere iltica hakkı tanımasına ilişkin olarak "Yunanistan'ın bu tür davranışlarla bir gün 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim" dedi.

Parti içi bayramlaşma töreninde konuşan Bahçeli, Yunanistan'ın darbeci askere iltica hakkı vermesi ve ABD ile Türkiye arasındaki gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli "Bu terör örgütleri küresel güçlerin himayesi altındalar. Müttefiklik anlayışını yok sayan hataya düşen Trump'ın kafasında ne vardır. Bu bir papaz meselesi değil. ABD darbeci yoldaşlarını kurtarmak için bunu yapıyor. Yunanistan bu tür davranışlarla bir gün 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim" ifadesini kullandı.

Türk ordusu, 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz harekâtı sonucu Yunan işgali altındaki İzmir'e 9 Eylül 1922'de girmişti.