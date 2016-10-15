Bahçeli'den yeni başkanlık açıklaması: Nasıl bir teklif geleceğini görmemiz lazım

Başkanlık sistemiyle ilgili açıklaması tartışma yaratan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum için gerekli 330 oyu bulması için destek verip vermeyeceklerine ilişkin olarak, "Nasıl bir teklif geleceğini görmemiz lazım" dedi. "Başkanlık tartışmaların siyaseti zenginleştireceğini" savunan Bahçeli, CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin 'yedek lastik' benzetmesine tepki göstererek, "MHP’nin yedek lastik olması söz konusu değildir" diye konuştu.

Bahçeli, açılış törenine katıldığı Siyaset ve Liderlik Okulu'nda bir konuşma yaptı.

Bahçeli, şunları söyledi:

"Önce TBMM’ne anayasa değişikliğiyle ilgili nasıl bir metin geleceğini görmemiz gerekmektedir. Bugün için tartışılan konu yeni bir konu değildir. Bütün siyasi partilerin gündeminde olan, seçim beyannamelerinde olan bir konudur. Tartışmalara bir son verilmesi kanaatindeyiz.

İki temel tercih var. Parlamenter sisteme devam mı edelim, başkanlık sistemine geçelim mi? Siyaseti yeni bir kaosla tıkamamak lazım. TBMM’ye bir metnin getirilmesine yarar vardır.

MHP’nin yedek lastik olması söz konusu değildir. CHP Sözcüsü bunu söylüyorsa buna cevabı önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vermesi gerekiyor.”