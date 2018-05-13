Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması: Kararlıyız, sözümüzün arkasındayız, inşallah çıkacak

MHP lideri Devlet Bahçeli af teklifi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bahçeli, "Kararlıyız, sözümüzün arkasındayız, inşallah çıkacak" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz günlerde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, bazı mahkumlar için af önerisinde bulunmuştu. Bahçeli, “Hain el üstünde, vatan ve millete sadakat duyanlar geri planda! Böyle bir yanlış sürdürülebilir mi? Peki, teröristler için methiye düzenler, PKK/FETÖ müdafaası yapanlar kader kurbanlarına ne diyecekler? Onların yüzlerine nasıl bakacaklar? Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK'lılar, FETÖ'cüler hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran, zindanda gün sayan, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez? PKK'lı alçaklar, FETÖ'cü caniler, vatan ve millet düşmanları demokrasi ve özgürlük adına sahiplenilirken, kaderlerinin kurbanı olmuş mağdurlarla ilgili lehlerinde hukuki ve ahlaki bir düzenleme yapılması, onların aydınlığa kavuşturulmaları tez elden sağlanmalıdır. PKK'lı Cumhurbaşkanı adayının serbest bırakılmasını canla, başla destekleyen karanlık ittifak tarafları ve holigan taraftarları, sesi çıkmıyor diye kader kurbanlarının sahipsiz olduğunu falan mı düşünüyorlar?

Eğer böyleyse halt ediyorlar, kesinlikle yanlışa düşüyorlar. Kader çizgimiz bellidir. Bunun değiştirmek harcımız değildir. Ancak kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz. Tartışma ve konuşmaya değmez mi? Hadi buyurun Yusuf Has Hacib isabetle söylemiş: ‘Sözünü düşünerek söyleyen üzülmez, gününü boşa geçirmeyen pişman olmaz.’ Sabahlara kadar düşündük, sonunda söyledik, sabırla duruş gösterip sonuç itibariyle dileğimizi paylaştık” ifadelerinde bulunmuştu.

Bugün Bahçeli'nin af önerisini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Bahçeli’nin bu talebi veya teklifi tabi kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok" yanıtını verdi.