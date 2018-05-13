Bahçeli'den yeni af açıklaması: Kararlıyız, sözümüzün arkasındayız, çıkacağını umuyorum

MHP lideri Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi organize suç örgütü liderleri ve cinayet azmettiricilerine yönelik af çağrısını yineledi.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Bu konuda da kararlıyız ve sözümüzün ardındayız. 49 yıllık siyasi geçmişi, tecrübe ve geleneği olan MHP'nin çok önemli bir toplumsal yarayla ilgili çözüm önerisini paylaşması son derece doğal, son derece meşru ve elbette de en tabii hakkıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın gündemlerinde af olmadığına dair açıklamalarına da yanıt veren Bahçeli, "Gündemlerinde olmadığı için bir görüşümüzü, çok ciddi sosyal ve toplumsal boyut kazanmış, ihtiyaç haline gelmiş, kanayan bir yaraya dönüşmüş mühim bir meseleyi milletimizin gündemine taşıdık" diye konuştu:

"Sayın Başbakan 'teröristlere kesinlikle af yok' diyor. Biz de bunun aksini söylemiyoruz. Bizim de kastettiğimiz zaten budur.

"Biz kendi gündemimizi seslendirdiğimiz gibi on binlerce mağdurun, kader kurbanının hakkını da hukukunu da müdafaa edeceğiz, devamlı dillendireceğiz. Allah'ın izniyle affın çıkacağını ümit ediyorum."

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ise tartışmanın parlamentoda yapılması gerektiğini söylemişti:

"Bu meseleler Twitter sayfalarında görüşülecek meseleler değildir, ciddi meselelerdir. Kapsamını bir koysunlar bakalım, ne istiyorlar, ne yapıyorlar. O çerçevede oturup değerlendirilecek işlerdir. Seçim öncesinde etrafa şekerleme dağıtır gibi konuşulacak işler değildir."

Devlet Bahçeli ilk olarak Cumartesi af çağrısında bulunmuş, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasına yönelik çağrılara cevaben "ülkü sevdalısı" diye tanımladığı bazı cinayet azmettiricilerinin de serbest kalması talebinde bulunmuştu:

"Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?

"Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir?"