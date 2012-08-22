Bahçeli'den ülkücü gençliğe: Provokasyonlara dikkat edin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep'te bombalı saldırıyı değerlendi. Meclis’te temsil edilen PKK maşalarının dağdakilerle kucaklaşmaları verilen tavizlerin acı meyvesi olduğunu söyleyen Bahçeli, ülkücü gençleri provokasyonlara gelmemesi konsunda da uyardı.

Gaziantep'e gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Gaziantep İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı.

Bahçeli, Gaziantep'te meydana gelen saldırı sonrası hayatına kaybeden 9 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diledi.

Suriye'deki ateşin Türkiye'ye sıçramak üzere olduğunu ifade eden Bahçeli, açıklamalasında şu ifadelere yer verdi:

''Allah korkusu taşımayan katiller bayramı zehir etmiştir.

Bayramın ikinci gününde terörün vahşet ve iğrenç yüzünü bir kez daha kendini göstermiştir.

İnsanlık kasapları alçakça saldırılarını icra etmiş ve can almaya devam etmiştir. Milletimizin dayanacak hali kalmamıştır. Bölücü terör örgütü Türkiye’nin her yanını eylem sahasına dönüştürmüştür. Bomba yüklü aracın patlaması bunun en büyük kanıtı olmuştur. Milletçe acımız büyük. Canice yapılan bu saldırganlığı tüm gücümüzle lanetliyorum.



Türkiye’ye sabır ve başsağlığı diliyorum.

Bu olayda güvenlik eksiklikleri olup olamadığı araştırılmalıdır. Meselenin ardındaki sis bulutu aydınlatılmalıdır. Bu saldırı ya PKK’nın işidir, ya da Suriye ‘nin PKK ya ihale ettiği bir iş ya da Türk milletinin mevcudiyetinden rahatsız olan Küresel gücün bölücü terör örgütüne verdiği iştir.

Yakın zamandaki Alevi Sünni gerginliği, mezhep çatışmasının tezgahlanmaya çalışıldığına işarettir.

Şükürler olsun ki bu çevreler ne yaptılarsa bu iki tarafı karşı karşıya getirememiştir.

PKK bölgedeki kaostan sonuç almak istemektedir.Suriye’deki ateş vatanımıza sıçramak üzeredir. Türkiye’deki kardeş kavgasına düşmesi için yapılan en karanlık terör hamlesidir. Terör saldırısı hükümete ders olmalıdır. Meclis’te temsil edilen PKK maşalarının dağdakilerle kucaklaşmaları verilen tavizlerin acı meyvesidir. Bazı milletvekillerinin arkadaş diye tabir ettiklerinin nasıl bir cinayet makinesi olduğu görülmektedir. Tehlike izleri artış göstermiştir. Terör örgütünün her vampirlikten medet umacağı anlaşılmıştır. PKK Güneydoğu'daki eylemlerde Kürt kökenli vatandaşlarımızı da kaçırıp tehdit etmiştir.

Artık hükümet bir karar vermeli ve irade oluşturmalıdır. Örgütün üzerine kararlılıkla gitmelidir.

Başbakan net ve açık olmalıdır. Demokratik açılım projesinden bir an önce vazgeçilmelidir. Cumhuriyet savcıları ne zaman görevlerini yapacaktır. Kandil’in kökünü kurutmak için harekete geçilmelidir. Örgütü caydırıcı tedbirler hemen alınmalıdır. Barzani’ye anladığı dilden konuşulmalıdır.

AKP Türkiye’nin gücünü mutlak anlamda muhataplarına ispat etmeli ve bölücü terör örgütün bitirmelidir.

Bölünme rüyasına dalanlar bekledikleri gediğin Gaziantep’te açılmayacağını göreceklerdir.

Kim ne yaparsa yapsın Türkiye yaşayacak ve var olacaktır. Türkiye ayrılmaz bir bütün olarak ebediyete kadar kardeşlik türküsünü söyleyecektir. Güvenlik güçlerinin üzerlerine düşen ne varsa yapacağından şüphe duymuyorum.

Gaziantep'teki vatandaşlarımızın sağduyu ile hareket etmelerini istiyorum. Gaziantepli vatandaşlarımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.’’