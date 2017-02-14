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Bahçeli'den Türkeş'in "Ele güvenen yarı yolda kalır" sözlerine cevap: Nankörlük sayarım!

“Aramızdayken el üstünde tutulanların yeni yuvalarında..."

14 Şubat 2017 22:46

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in referandum sürecine ilişkin olarak “Ele güvenen yarı yolda kalır” sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli "İddia edildiği gibi, ele güvenen var mı bilmem! El kim onu da bilemem. Eğer el olarak görülen dün elele duranlar ise, bunu nankörlük sayarım" ifadesini kullandı.

Bahçeli, MHP’den istifa ettikten sonra AKP’ye geçen Türkeş için “Aramızdayken el üstünde tutulanların yeni yuvalarında arkalarına dönüp geçmişine el muamelesi yapması bayağı ve bayat bir retoriktir” dedi.

Bahçeli’nin Twitter üzerinde paylaştığı mesajlar şöyle:

İddia edildiği gibi, ele güvenen var mı bilmem! El kim onu da bilemem. Eğer el olarak görülen dün elele duranlar ise, bunu nankörlük sayarım.

Aramızdayken el üstünde tutulanların yeni yuvalarında arkalarına dönüp geçmişine el muamelesi yapması bayağı ve bayat bir retoriktir.

El sanılanlar aslında gelinen yerdir. El denilenler Türkiye’nin varlığına, Türk’ün kudretine bel bağlayanlardır. Sele dönenler anlayamaz.

Ele güvenmeyelim güvenmemesine de, elaleme rezil olmaktansa millete güvenelim, inançlarımızdan gücümüzü alalım yeter.

Yalnız olmak, kimsesiz olmak değildir. Millet arkamızda dursun, Allah esirgesin ve korusun fazlasıyla kafi gelecektir.

Türkeş ne demişti?

 Türkeş, anayasa değişikliği referandumuyla ilgili, "Ele güvenen yarı yolda kalır. Her zaman olduğu gibi AK Parti teşkilatları kendi sorumluluğunu alacak, kendi üstlendiği meseleyi bilecek, iyi anlayacak, vatandaşa da iyi anlatacak. Neticeyi de Allah'ın izniyle alacağız. Önce Allah'a sonra da kendimize güveneceğiz. Yani başkasına güvenmek yok" değerlendirmesinde bulunmuştu.

 

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