Bahçeli'den sonra Şahin'in aritmetiği



T24 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, toplumda yüzde 80 onay gördüklerini "aritmetik" olarak anlattı: "Oyunu veren 4 kişiden 2'si. Üçüncü bize karşı değil. Bizim karşımızda duran, dördüncü. Siyasetin gerçeği dördüncü tarafından da en kısa zamanda anlaşılacaktır"

Şahin, çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla deniz yoluyla geldiği Yalova'da, partisinin Çınarcık İlçe Kongresine katıldı. Hüdaverdi Aydın İlköğretim Okulu Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Bakan Şahin, başarılarını kıskananlar olduğunu söyledi.



Şahin, "Burada bize hak bırakmak istemeyenler var. Huzurumuzu kıskananlar var, başarımızı kıskananlar var. İçeriden var, dışarıdan var. Açıktan var, bir de açık olmayan gizliden var. Bir gün pişman olacaklar ama bugün yanılanlar var. İşte biz bir taraftan o kesimlerle uğraşırken bir taraftan da Türkiye'yi dünyayla yarışırcasına inşa etmeye, imar etmeye devam ediyoruz. İmkan olsa da şu salonu şuradan alıp Hakkari'ye kadar götürsek. Türkiye'nin ne kadar şantiyelerle dolu olduğunu, ne kadar modern olduğunu bir gösterebilsek" dedi.



Ülkenin büyümesine engel olanların karşısında AKP kadroları ve milletin bizatihi kendisi olduğuna vurgu yapan Şahin, şöyle devam etti:



"Biz Türkiye'de yüzde 75-80 oranında tasvip gören partiyiz. Bize oy vermiyorlar, bir kısım insanımız, veremiyorlar. Oyunu veren 4 kişiden 2 kişi fakat üçüncü kişi bize karşı değil. Onun için diyorum AK Parti kadroları önde olmak üzere bütün milletimiz yanlışlara karşıdır, iyiliğin güzelliğin de savunucusudur, yapıcısıdır, takipçisidir. Üçüncü kişi diyordur; 'oy vermiyorum ama bunlar yanlış iş yapmıyorlar iyi şeyler yapıyorlar, ben bunları onaylıyorum, karşılarında değilim.' Bizim karşımızda duran, bir şekilde dördüncü kişi var. Fakat o bizim karşımızda ise de soruyorum, biz onların karşısında mıyız, emrinde miyiz, hizmetinde miyiz, biz de onları kardeş mi biliyoruz? Biz kimsenin karşısında değiliz. Bölücü olmadığı müddetçe, ihanetini açıkça görmediğimiz müddetçe. Gerçekler zamanla anlaşılır ya. Siyasetin gerçeği de dördüncüsü tarafından da en kısa zamanda anlaşılacaktır."



CHP tarafından yapılacak olağanüstü kongrelere değinen Şahin, "Olağan gidiyoruz. Kongrelerde olağanız. Olağanüstüye henüz geçmedik. Allah da bizi muhtaç etmesin. Fakat biz memleket için çalışırken olağan değil olağanüstü çalışıyoruz. Ya peki birileri parti içi çalışmalarında olağan takvimler yetmiyor. Olağanüstü kurultaylar, tüzük kurultayı, muhasebe kurultayı, genel başkan kurultayı, o kurultay bu kurultay. Bir olağanüstülük var gidiyor ama nerede? Kendi içlerinde. Millete karşı akıl üretmekte, hizmet üretmekte, proje üretmekte bayağı olağan gidiyorlar. Fark burada işte" ifadelerini kullandı.

Şahin, kongre öncesi Çınarcık'ta kahvehaneleri ve esnafı ziyaret etti.



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