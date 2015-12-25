T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahçeli'den şehit çocuklarına: İşte bunlar bizim acıklı hikayemiz, sükut etmiş gerçeklerimiz

"Ağlama yavrum, bırak seni bu hale getirenler ömür boyu ağlasın"

25 Aralık 2015 02:42

Son dönemde hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin yakınlarının yaşadıklarına dikkat çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit çocuklarının fotoğraflarını paylaşarak, "İşte bunlar bizim acıklı hikayemiz.  İşte bu manzaralar bizim sükut etmiş gerçeklerimiz. Hendek açmışlar, pazarlık yapacaklarmış, vız gelir" ifadelerini kullandı.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden gündeme dair paylaşımlarda bulunan Devlet Bahçeli, şunları söyledi:

"Ağlamak gülmek kadar insani ve doğal bir haldir. Bazen kitaplar dolusu bilgi dahi bir damla gözyaşı kadar etkili olamaz. Ve insan ağlar. Küçük bir kaynaktan doğup nehirlere, oradan okyanuslara karışan sular neyse, göz pınarlarından hüzünle yanaklara düşen yaşlarla da aynısıdır. Kimi zaman mutluluktur gözyaşlarına yataklık yapan, kimi zaman da katmerli dert ve acıdır gözyaşlarını teşvik eden.

 

ETİKETLER

devlet bahçelişehit yakınlarışehit çocuğumhptwitter
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2015-12-25T02:42:00+02:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/bahceliden-sehit-cocuklarina-iste-bunlar-bizim-acikli-hikayemiz-sukut-etmis-gerceklerimiz,321665","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/bahceliden-sehit-cocuklarina-iste-bunlar-bizim-acikli-hikayemiz-sukut-etmis-gerceklerimiz,321665"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24