Bahçeli'den şehit çocuklarına: İşte bunlar bizim acıklı hikayemiz, sükut etmiş gerçeklerimiz

Son dönemde hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin yakınlarının yaşadıklarına dikkat çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit çocuklarının fotoğraflarını paylaşarak, "İşte bunlar bizim acıklı hikayemiz. İşte bu manzaralar bizim sükut etmiş gerçeklerimiz. Hendek açmışlar, pazarlık yapacaklarmış, vız gelir" ifadelerini kullandı.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden gündeme dair paylaşımlarda bulunan Devlet Bahçeli, şunları söyledi:

"Ağlamak gülmek kadar insani ve doğal bir haldir. Bazen kitaplar dolusu bilgi dahi bir damla gözyaşı kadar etkili olamaz. Ve insan ağlar. Küçük bir kaynaktan doğup nehirlere, oradan okyanuslara karışan sular neyse, göz pınarlarından hüzünle yanaklara düşen yaşlarla da aynısıdır. Kimi zaman mutluluktur gözyaşlarına yataklık yapan, kimi zaman da katmerli dert ve acıdır gözyaşlarını teşvik eden.