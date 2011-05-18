Bahçeli'den şantaja yanıt: Kim, elinde ne varsa açıklasın, yolumuza devam edeceğiz

T24

MHP'nin avukatı: Site ABD'den yönlendiriliyor



MHP Genel Başkan yardımcılarının görüntülerini yayınlayarak istifalarına neden olan internet sitesi son dakika resti çekti ve ellerinde 6 MHP'li üst düzey ismin videolarının olduğunu iddia etti. Site, Bahçeli ve kasetleri olan 6 ismin istifa etmesini istedi, aksi takdirde görüntüleri yayınlayacağını belirtti.

Bahçeli, partisinin Kastamonu mitinginden sonra gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. ''Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Kimse istifa etmeyecek'' diyen Bahçeli, savcının gecikmeli çalıştığını, MİT'in vurdumduymaz olduğunu, siyasi iktidarın iddiaları siyasi malzeme haline getirdiğini öne sürdü. Bahçeli, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde 12 Eylül referandum öncesinden başlayan ve 12 Haziran Milletvekilliği Genel Seçimlerine kadar süreceği tahmin edilen bir karalama, iftira, kamuoyunu yanıltma ve MHP'yi etkisizleştirme faaliyetleri devam ediyor. Bu faaliyetlerin yapıldığı sırada yine nereden yayınlandığı belli olmayan bir internet aracılığıyla kaset siyaseti ortaya koymuştur ve bu kaset siyaseti sonrası MHP, ahlaklı, dürüst yaklaşımıyla kasetten muhatap olan kişileri milletvekili adaylığından, Başkanlık Divanı üyeliğinden ve parti mensubu üyesi olmaktan çıkartmış ve bunu da kamuoyunu çok açık bir şekilde bildirmiştir. Buna karşılık, siyasi iktidardan, bu tür kaset siyasetini yürüterek, Türkiye'yi bir siyasi kargaşaya, kaosa ve anayasal suç işleyen bu unsurlara karşı herhangi bir tedbir alıp almayacağını sormuşuz. Başta Başbakan olmak üzere Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ...Ve medya, medyanın aşırı ilgisi ve yaygınlaştırmasıyla kaseti yayınlayanların ve o internet sayfasını çıkaranların sanki teşvikçisi şeklinde bir yanlış içine düşmüşlerdir. Bundan da cesaret almışlardır.

Tehdit şantaja boyun eğmeyeceğiz





Şimdi yeni bir internet sayfasından MHP'ye tehdit ve şantaja yönelik mektup adı altında bir metin yayınlandı. Medya buna sarılmıştır ve internet sayfasının ulaşılabilme alanını çok uzaklara, milyonlara taşıyan bir yanlışın içerisine düşmüştür. Bunu habercilik zannetmiştir ve onlar da bundan cesaret alarak şimdi ikinci bir mektup yayınlamaktadırlar. Başkanlık Divanı üyelerinden bazılarından kaseti olacağını ifade etmektedirler. Şimdi açıkça ifade ediyorum. Bu andan itibaren kimin elinde ne kaset varsa, ne bilgi varsa bunu internet aracılığıyla kamuoyuna duyursunlar. Medyamız sabahtan akşama kadar dizi filmi gibi bunları 24 saat yayınlasın. Nereye ulaşmak istediklerini hep beraber görelim. Ancak bilinmesi gereken bir şeyi burada tekraren ifade ediyorum. MHP her şeye katlanır, Kendi aleyhinde de olsa. Önce ülkem ve milletim sonra partim der ama bir şeyi kabul etmesi mümkün değil. O da Türk milletinin karakterinden kaynaklanan tehdit ve şantaja MHP boyun eğemez. Bundan sonra da eğmeyecektir.

İstifa etmeyecekler

Hal böyle olunca MHP'nin lideri olarak yoluma devam edeceğim. Kaset konusunda isimleri bu iğrenç internet sayfasıyla kamuoyuna aktarılan ve şu saate kadar da başta TRT olmak üzere diğer medya kanallarında yayınlanan isimlerin hiç birisini istifaya davet etmeyeceğim. Milletvekili adayları olarak sorumluluklarını taşıyacaklar. Başkanlık Divanı olarak görevlerini yerine getirecekler. Bütün sorumluluğu, vebali, MHP lideri olarak üzerime alıyorum.”

Yargıda ses yok, MİT vurdum duymaz

Konuya ilişkin yargıdan ses çıkmıyor, savcı gecikmeli çalışıyor, MİT vurdum duymaz. İstihbarat Daire Başkanlığı'nın ne yaptığı meçhul. Siyasi iktidarın ise bunu siyasi malzeme olarak kullandığı bir ortamda biz bütün bunları cenabı Allah'a havale ediyoruz. Ancak tek kala kala aziz milletim kaldı. Şimdi Allah'a sığınıyor, milletime güveniyor, 12 Haziran'da seçimlere bu arkadaşlarla katılacağım. Artık medyanın değil, Amerika'da uzantısı olan internet yayınlarından değil, iktidarın araştırmasından değil, savcılığın herhangi bir gayretinden değil, milletimizin tercihine göre hem kendimin hem MHP'nin geleceğini belirleyecek olan tek unsurun, büyük Türk milleti olduğu kanaatindeyim. Seçime de milletimle beraber gireceğim. Aldığım sonuçtan sonra MHP'nin kendisini tehdit ve şantaja muhatap kılan, bunlara yardakçılık yapan, bunlardan siyasi ikbal peşinde koşanlardan da kesin hesap soracağını bilmenizi istiyorum. Bundan sonra da medya daha dikkatli olsun, daha tarafsız olsun. Bu gibi konularda 'çoğaltan' etkisi yaratarak, kamuoyunu bir iktidar lehine kullanmaya çalışmasın. Bu patronlar kendileri için de bir gün yazık ederler diye düşünüyorum.