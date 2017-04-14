Bahçeli'den referendum öncesi 'eyelet sistemi' çıkışı

MHP lideri Devlet Bahçeli katıldığı bir televizyon programında, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin yazdığı bir yazıda, yeni anayasanın kabul edilmesi halinde eyelet sistemine geçileceğini söylediği iddiaları üzerine konuştu.

Star-NTV ortak yayınına katılan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi eyelet sistemini getireceğiz diye bir danışman, cumhurbaşkanı danışmanı olarak söylüyor, Cumhurbaşkanı da buna ses çıkartmıyor, kabulleniyor ise, o zaman 2 gün içerisinde eyelet sistemine karşı olan, üniter yapıda düşüncesi olan ülkücülerin (referendum) kararı ne olabilir? Bunları düşünmek lazım."

Bahçeli, isim vermeden Şükrü Karatepe'nin görevden alınması gerektiğini de savundu.

Bahçeli "Geçmişte Kayseri'de bir belediye balkanlığı yapmış başka bir özelliği olmayan bir kişinin danışman olarak Türkiye'yi sabote edebilecek cümleler kullanmasını anlamakta ben zorlanıyorum ve kabul etmiyorum. Böyle danışman olmaz. Benim danışmanım olmuş olsa o saatte görevden alırdım" dedi.

Bahçeli'nin 'eyalet sistemi' çıkışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise katıldığı başka bir programda yanıt verdi.

TGRT Haber, Beyaz TV ve TV Net ortak canlı yayınına katılan Erdoğan, eyalet sistemi iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey yok, benden duydunuz mu? Yok. 1923'te rejim meselesi bu ülkenin bitmiştir. Değişiklik yapılan konu, yeni yönetim sisteminin gelmesidir" dedi.

Bahçeli'ye Erdoğan'ın başka bir danışmanı Mehmet Uçum'un "Halk gümbür gümbür devrim yapıyor. Halk kendi devletini kurmak için adım atıyor" sözleri de soruldu.

MHP lideri bu sözlerle ilgili "Boş bir laf. Bunlar konuşunca danışmanlık görevi mi yapıyorlar acaba. Türkiye rejim değişikliği yapmıyor, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştiriyor" dedi.

CNN TÜRK sitesinin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Şükrü Karatepe'nin yazdığı yazı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yayın organı Şehir Araştırmaları Dergisi'nde "Başkanlık Sisteminde Şehir Yönetimi" başlığıyla yer aldı.

Habere göre Şükrü Karatepe, iddiaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken "sözlerinin ahlaksızca bir şekilde çarptırıldığını" söyledi ve üniter devletten yana olduğunu kaydetti.