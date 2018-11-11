Bahçeli'den "Oyumuzu size verdik" diyen mahkûm yakınına "Biz oy için yapmıyoruz" tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ceza indirimine yönelik kanun tekliflerinin Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmeyi beklediğini söyledi. Genel merkez önünde toplanan mahkûm yakınları ile görüşen Bahçeli, "Oyumuzu size verdik" diyen bir vatandaşa, "Teklifin oyla ilgisi yok. Biz oy için yapmıyoruz" sözleri ile tepki gösterdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli Genel Merkez önünde toplanan mahkûm yakınlarına seslendi.



Bazı suçlara ceza indirimi öngören tekliflerinin komisyonda görüşülmeyi beklediğini söyleyen MHP Genel Başkanı Bahçeli MHP'nin Meclis'teki milletvekili sayısını hatırlatarak, destek arayışında olduklarını söyledi.



Bahçeli, "MHP olarak yasamızı hazırlayıp Meclis'e verdik. Meclis'te Adalet Komisyonu'nda görüşülmesini bekliyor. Meclis'te 50 milletvekilimizle olayları takip ediyoruz. 50 milletvekili ile yasa çıkarmak mümkün olmaz o sebepten dolayı diğer siyasi partilerle de arkadaşlarımız dialog içerisindeler. Olayları takip ediyoruz" dedi.



MHP lideri Devlet Bahçeli af bekleyen vatandaşlara uyarılarda da bulundu. "Telaşa kapılıp kendinizi incitmeyin" diyen Bahçeli, "Oyumuzu MHP'ye verdik" diyen bir vatandaşa ise tepki gösterdi.



Bahçeli, "Oyla alakası yok bunun istersen verme. Bunun oyla alakası yok bu memleket meselesi. Biz oy için yapmıyoruz, bunu bir daha ağzınızdan duyarsam yasayı çekerim" sözleriyle tepki gösterdi.