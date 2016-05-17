Bahçeli'den olağanüstü kurultay için imza veren delegelere çağrı: Orta yolu bulabiliriz!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olağanüstü kurultay için 15 Mayıs Pazar günü Ankara'da toplanan muhaliflere yönelik ağır eleştirilerini bugünkü grup toplantısında da sürdürdü. Olağanüstü tüzük kurultayına imza atan delegelere çağrıda bulunan Bahçeli, "Onlar alınmasın. Münasip orta yolu bulacağımıza inanıyorum. Sözlerim sanal kahramanlaradır. Sahte demokratlara, paralel kuluçkalara yatanlaradır" diye konuştu.

Grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, genel başkan adaylarından Meral Akşener için "Arkasında cemaat desteği var. Bizden bağımsız hareket ederek hata yapmıştır" diyen muhalif kanattaki Koray Aydın'ı tebrik etti. "Koray Aydın Bey ülkü ocaklarından yetişmiş değerli bir dava adamıdır" diyen Bahçeli, "Partimizin birçok kademesinde görev yapmış adaylar arasında tek ülkücü kendisidir. Yanlışı görmüş, gerekli uyarıları yapmıştır, kendisini tebrik ediyorum" değerlendirmesi yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Aziz milletimiz peygamber ocağı gördüğü TSK’nın arkasındadır. MHP Mehmetçiğin, kahraman polislerin her zaman yanındadır. Aksini yapanlara tavsiyemiz ya Kandil’in ya HDP’nin kollarına kendisini bırakmasıdır.

Dokunulmazlıklara ilişkin ilk tur oylama bugün yapılacaktır. MHP daha önce açıkladığı duruş ve tutumunu kararlıca muhafaza etmektedir. Bu iş en geç Cuma günü bitmelidir. Kimse yaptıklarından dolayı adalete hesap vermekten korkmamalıdır.

Meclis’i terörize edenler, katillerin taziye çadırında görüntü verip devlete meydan okuyanlar bu ihanetin bedelini ödemelidir. AKP ve CHP’nin ne yapacağını göreceğiz. MHP bugün Genel Kurul’da tam kadro yerini alacak, tarihe, millete ve şehitlerimize karşı görevini mutlaka yapacaktır. Bundan herkesin emin olması başlıca isteğimdir. MHP 47 yıldır kuşatmaları yara yara, tuzakları boza boza bugünlere gelmiştir. Biz iman erleriyiz, biz ülkü neferleriyiz.

"Orta yolu bulabiliriz!"

Paralel tuzaklarla, küresel komplolarla azimle başa çıkarız. Kurşunların üzerine yıldırım gibi atlayanlar kirli siyasi oyunlardan mı çekinecektir? MHP’nin surunda gedik açacaklar, paralel kelepçeyle iktidara geleceklermiş. MHP’yi bilmeyenler, nereden gelip nereye gideceğini anlamayan küçük bir azınlık tutturmuş, paradigma değişsin. Olağanüstü tüzük kurultayına imza atan kardeşlerim alınmasın. Münasip orta yolu bulacağımıza inanıyorum. Sözlerim sanal kahramanlaradır. Sahte demokratlara, paralel kuluçkalara yatanlaradır. Mecalsiz kalıp mercan kayalıklarına tutunanlar, uslanma bilmeyen edepsiz kaçaklar, İmralı canisine avukatlık yapanlar ne hikmetse sürekli değişim demektedir."