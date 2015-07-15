T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Bahçeli'den koalisyona ret

Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeden eli boş döndü.

15 Temmuz 2015 12:44


7 Haziran seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ahmet Davutoğlu, ilk koalisyon ön görüşmesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapmıştı. Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile buluşmasını, "birbirini anlamaya yönelik ön görüşme" olarak tanımlamıştı.

MHP muhalefette kalmak istiyor

Davutoğlu, koalisyon turuna dün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeyle devam etti. Daha önceki açıklamalarında koalisyona girmek gibi bir niyetleri olmadığını vurgulayan Bahçeli, bu tavrını Davutoğlu ile görüşmesinde de sürdürdü. Bahçeli, "Önce CHP ve HDP ile deneyin" dedi. Davutoğlu, MHP'nin muhalefette kalma isteği için "Saygı duyduğumuz bir görüştür" ifadesini kullandı.

HDP'ye yalnızca 'nezaket ziyareti'

Davutoğlu bugün Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bir araya gelecek. Daha önceki açıklamalarında "HDP ile koalisyonu şu aşamada makul görmüyoruz" görüşünü dile getiren Davutoğlu, HDP görüşmesinin bir "nezaket ziyareti" çerçevesinde kalacağını açıklamıştı. Davutoğlu, koalisyon seçeneklerini CHP ve MHP ile sınırlandırmıştı.

Yeni hükümetin 45 gün içinde kurulması gerekiyor

Ahmet Davutoğlu'nun anayasaya göre 45 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor. Bu süre içinde hükümet kurulamazsa erken seçim olasılığı güçlenecek. Erken seçim ihtimalinin gerçekleşmesi durumunda seçimin kasım ayında yapılabileceği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

CumhurbaşkanıAdaletKalkınma Partisi Genel BaşkanıBaşbakan Ahmet Davutoğlu MHPDevlet BahçeliHaziranCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBaşbakan Ahmet DavutoğluCHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluKılıçdaroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24