Bahçeli'den koalisyona ret



7 Haziran seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ahmet Davutoğlu, ilk koalisyon ön görüşmesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapmıştı. Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile buluşmasını, "birbirini anlamaya yönelik ön görüşme" olarak tanımlamıştı.

MHP muhalefette kalmak istiyor

Davutoğlu, koalisyon turuna dün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeyle devam etti. Daha önceki açıklamalarında koalisyona girmek gibi bir niyetleri olmadığını vurgulayan Bahçeli, bu tavrını Davutoğlu ile görüşmesinde de sürdürdü. Bahçeli, "Önce CHP ve HDP ile deneyin" dedi. Davutoğlu, MHP'nin muhalefette kalma isteği için "Saygı duyduğumuz bir görüştür" ifadesini kullandı.

HDP'ye yalnızca 'nezaket ziyareti'

Davutoğlu bugün Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile bir araya gelecek. Daha önceki açıklamalarında "HDP ile koalisyonu şu aşamada makul görmüyoruz" görüşünü dile getiren Davutoğlu, HDP görüşmesinin bir "nezaket ziyareti" çerçevesinde kalacağını açıklamıştı. Davutoğlu, koalisyon seçeneklerini CHP ve MHP ile sınırlandırmıştı.

Yeni hükümetin 45 gün içinde kurulması gerekiyor

Ahmet Davutoğlu'nun anayasaya göre 45 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor. Bu süre içinde hükümet kurulamazsa erken seçim olasılığı güçlenecek. Erken seçim ihtimalinin gerçekleşmesi durumunda seçimin kasım ayında yapılabileceği belirtiliyor.