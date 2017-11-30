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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: İddiaları dürüstlükten uzak

"Elindeki belgeleri istismar etmek yerine yargıya vermesi en meşru yoldur"

30 Kasım 2017 19:58

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ailesinin yurt dışındaki bir off shore şirketine para gönderdiği iddialarına ilişkin olarak konuştu. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun iddiaları dürüstlükten uzak siyasi bir tavırdır. Elindeki belgeleri istismar etmek yerine yargıya vermesi en meşru yoldur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun eline bir yolla geçirdiği belgeleri istismar etmek yerine, derhal ve süratle yargıya intikal ettirmesi şu aşamada en mantıklı, en meşru yoldur. CHP'nin konuyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasıyla ilgili talebi, AKP'nin sayısal çoğunluğu dikkate alındığında yalnızca siyasi tartışmaları artırmaya yarayacak gerçekçi olmayan beyhude bir beklenti, belirgin bir kriz temennisidir" ifadesini kullandı.

 

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