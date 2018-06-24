Bahçeli'den 'ittifaka devam' vurgusu: MHP, kilit parti olmuştur

Sandıkların yüzde 95'inden fazlasının açıklanmasının ardından ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Başkanı Devlet Bahçeli ilk açıklamasını yaptı. Bahçeli, "Bugün Cumhur İttifakı'nın zaferini gururla idrak ve ifade ediyoruz" dedi.

Konuşmasında sıklıkla AKP ile kurdukları ortaklığa dikkat çeken ve Cumhur İttifakı'nın seçimlerden sonra da devam edeceği vurgusu yapan Bahçeli, "Partimiz hem kilit partisi olmuş hem de denge ve denetleme görevi almıştır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı verilerine göre sandıkların yüzde 98.6'sının açılmasının ardından MHP'nin oy oranı yüzde 11.2.

MHP liderinin açıklamasının tamamı şöyle:

"Partimizin kıymetli temsilcileri. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugün, tarihi bir gün yaşıyoruz. Bugün, cumhurun başarı ve yükselişine hayranlıkla şahit oluyoruz. Bugün cumhur ittifakının zaferini gururla, onurla, vicdanla idrak ve ifade ediyoruz. 24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri tamamlanmış, geçici olmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır. Türk milletinin iradesi, tecelli etmiştir. Seçimlerin sükûnet içinde yapılmış olması, katılımın da yüksek çıkması bizim açımızdan memnuniyet vericidir.

"Milletimiz seçim ve tercihini bu yönde kullanmıştır"

"Türkiye, bugünden itibaren resmen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir. Milletimiz seçim ve tercihini bu yönde kullanmıştır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir. Seçim ilk turda sonuçlanmış, kriz bekleyenler şaşkına dönmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi, cumhurbaşkanımızın arkasında kararlılıkla duymuştur. Partimiz, tüm senaryoları parçalayarak Meclis'te kendine yer bulmuş, tüm senaryoları alt üst etmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, bugün tarihi bir başarıya imza atmıştır. Felaket tellallığı yapanlar Türklüğün vicdanına çarpmış ve dağılmışlardır.

"Partimiz hem kilit partisi olmuş hem de denge ve denetleme görevi almıştır. Milliyetçi Hareket Partisi, önümüzdeki beş yıllık süreçte milletimizin beklentileri doğrultusunda, muazzam bir inanmışlıkla çalışmalarını sürdürecektir. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben kararlılığından asla taviz vermeden mücadele edeceğimiz ortadadır. Tarafımız Türkiye'dir. Safımız büyük Türk milletidir. Hedefimiz milli birlik ve dayanışmanın güçlenmesidir.

"Erdoğan'ı yürekten kutluyorum"

Bu maksatla da elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yapıcı ve uzlaşmacı tavrımızı sonuna kadar muhafaza edeceğiz. Milli ve yerli duruşun Türkiye'de hâkim olması için sonuna kadar çalışacağız. Kardeşlik bağlarımızın daha da güçlenmesi ve elbette Türkiye'nin bölgesel, dahası küresel kuşatmadan kurtulması hususunda cumhur ittifakına düşen sorumluluk çok çok fazladır. Milliyetçi Hareket Partisi, vazifesini icra edecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yürekten kutluyorum.

"49 yıllık emaneti lekeletmeyen Türk milletine şükranlarımı sunuyorum"

Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek veren, 49 yıllık emaneti lekeletmeyen aziz vatandaşlarım, mensubiyeti olduğumuz Türk milletine şükranlarımı sunuyorum. Buraya gelen, gelemeyen, her dava arkadaşımı, her ülküdaşımı kucaklıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Cumhur İttifakı, millet aklı, Türkiye'nin teminatı. Milliyetçi Hareket Partisi daha güçlüdür, daha huzurludur, daha da yükselecektir. Ne mutu Türküm diyene."