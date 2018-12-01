Bahçeli'den ittifak açıklaması: Görüşmeler olumlu, uzlaşılan alanlar var

MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim ittifakı görüşmelerinin olumlu gittiğini bazı alanlarda uzlaşma sağlandığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yerel seçim ittifakı görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı'nın içerisinde gönüş vardır, karşılıklı saygı vardır, jestler de olabilir. Cumhurbaşkanı Güney Amerika'da görüşme arzuzu oluşursa görüşmeye hazırırz her zaman. İki parti yöneticisi saygı değer insan zaman zaman bir araya geliyorlar, çalışma yapılan uzlaşılan alanlar var. Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edeceklerdir. Şu ana kadarki gelişmeler olumlu. Çalışmalar verimlidir. Cumhur İttifakı iyi gidiyor."