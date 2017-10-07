Bahçeli'den İdlib açıklaması: Cumhurbaşkanı'nın yanındayız

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Özgürlükçü Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından İdlib'de operasyon başlattığını açıklamasının ardından, "Bu tutarlı politikalar devam ettiği sürece ve terörle mücadelede belli bir yılgınlığa düşmemek kaydıyla Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Cumhurbaşkanının yanındadır" dedi.

Partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 14. Dönem açılış törenine katılan Bahçeli, parti genel merkezinde oluşturulan sınıflarda verilecek eğitimlerin başlangıcı öncesi bir araya geldiği öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 500'e yakın mezuniyetiyle 14. Döneminin başladığını söyledi.

"Burası MHP'nin gençleşme sürecinin önemli bir kaynağıdır"

Bahçeli, şöyle dedi:

"Siyaset ve Liderlik Okulu'ndan mezun olup partimizin değişik kademelerinde, milletvekili ve başkanlık divanı, Meclis grup toplantılarında görev üstlenmiş arkadaşlarımız bulunmaktadır. Burası bir kaynaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin gençleşme sürecinin önemli bir kanalıdır. Buraya iltifat eden arkadaşlarımız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin her aşamasında göreve layık arkadaşlar olarak bağrımıza basmaya da hazırız"

"Politikalar tutarlı"

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine intikallerle ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye ve Irak'ta takip etmiş oldukları politikalarda bir tutarlık görülmektedir. Zamanı geldiğinde de her türlü çabanın ortaya konulacağı anlaşılmaktadır. O bakımdan İdlib'deki gelişmeler zannediyorum belli bir istişare sonucunda oluşmuş olan durumlardır" diye konuştu.

İdlib'de Rusya'nın havadan, Özgür Suriye Orusu'nun da içeriden mücadelelerini sürdürdüğünü belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türkiye de kendi güvenliği ve orada yaşayan insanlarımızın güvenliği açısından da her türlü tedbiri almış, askeri güç başta olmak üzere bütün unsurlarıyla olayları yakından takip etmektedir. Bunun böyle devam edeceği inancındayız.

Sayın Cumhurbaşkanımız da perşembe günü yapılmış olan görüşme sırasında bu konularda bizimle de paylaştıkları unsurlar olmuştur. Bunlara dikkat ettiğimiz vakit anlaşılıyor ki Sayın Cumhurbaşkanı çok yönlü, olayları takip ediyor. Olaylara vakıf hale gelmiş ve kararlı bir davranış içerisinde bulunuyor. O bakımdan kendilerine başarılar diliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu tutarlı politikalar devam ettiği sürece ve terörle mücadelede herhangi bir yılgınlığa düşmemek kaydıyla Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Cumhurbaşkanının yanındadır."

"Bize düşen olayları takip etmek"

Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının istendiği yönünde haberlerin bulunduğunun hatırlatılmasının ardından, "Ankara'da yaşayan bir kişi olarak bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi ilkeli, kararlı, tutarlı bir siyasi kurumdur, hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışmaz. Herhangi bir kişi ve kuruluşun veya bir partinin Milliyetçi Hareket Partisi'nin iç işlerine karışmasına da müsaade etmez. O yüzden sorun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adalet ve Kalkınma Partisi arasında gelişmektedir. Bize düşen basın yoluyla da olsa olayları takip etmektedir."

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bazı sözleri üzerine değerlendirmesi sorulan Bahçeli, "Doğu Perinçek'i muhatap alıp cevaplandırmak, Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakışmaz. Sabah akşam Çin adına, Rusya adına, Amerika adına konuşur, bir gün de Türkiye adına konuşursa memnun oluruz." dedi.