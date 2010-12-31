Bahçeli'den Gül'e eleştiri geldi

T24 - MHP lideri, Diyarbakır'da bulunan Cumhurbaşkanı Gül'ün belediyeye yaptığı ziyarete tepki gösterdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'den sözlük, Gül'den mesajlar.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ikinci kez geldiği Diyarbakır’da sevgi gösterileriyle karşılandı.



MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığı ziyareti eleştirdi.



Ziyareti, “Etnik bölücülere cesaret veren esef verici gelişmedir” şeklinde yorumlayan Bahçeli, “Bu ziyaretle MGK bildirisi hükümsüz hale gelmiştir” dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gül'ün Diyarbakır ziyaretine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamasında, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı hatırlatan ve orada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün gereken hassasiyeti göstermesine yönelik beklentilerini açıkladıklarını anımsatan Bahçeli şöyle dedi:



''Sayın Cumhurbaşkanı'nın Diyarbakır'da hizmet birimlerinin iki dilli levhalarla gösterildiği belediye başkanlığını ziyaret etmesi son dönemde bölünme senaryolarıyla sahneye çıkan etnik bölücülere cesaret veren esef verici bir gelişme olmuştur''





'MGK BİLDİRİSİ DELİNMİŞTİR'



Dün yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından ''tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet anlayışını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dilinin Türkçe olduğu gerçeğini değiştirmeye yönelik hiçbir girişimin kabul edilmeyeceği'' yönünde açıklama yapıldığını anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:



''MGK toplantısına başkanlık eden Sayın Cumhurbaşkanı'nın kamu tüzel kişiliği olan ve iki dilli isim levhalarının bulunduğu Diyarbakır Belediye Başkanlığını ziyaret etmesiyle bu açıklama delinmiş ve hükümsüz hale gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu esef verici tutumu etnik bölücülere yeni bir cesaret kaynağı olmuş ve Başbakan'ın PKK açılımı konusunda Sayın Cumhurbaşkanı ile



Başbakan arasındaki rol paylaşımının devam ettiği ortaya çıkmıştır. Bu gelişme, ayrıca, Başbakan Erdoğan'ın TBMM'deki bütçe müzakereleri sırasında yaptığı konuşmada bu konuda söylediklerinin durumu kurtarmayı ve herkesi idare etmeyi amaçlayan içi boş sözler olduğunu bütün açıklığıyla göstermiştir.



Bu durumu kınadığımızı ve Türk milletini aldatmaya yönelik bu ilkesiz ve içten pazarlıklı siyasetin Türkiye'nin hayrına olmayacağını bu vesileyle aziz milletimize bir kez daha duyurmak isterim.''







