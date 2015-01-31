Bahçeli’den gelir dağılımı eşitsizliğine ‘elips’ teorisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki akşam partisinin milletvekilleri ile yemekte bir araya geldi. Yemekte Bahçeli'nin "geometrik seçim vaadi" konuşuldu. Bahçeli, gelir adaleti hedefini geometrik çizimle anlattı: “Piramidin tabanındaki geniş kesim milli gelirden az pay alıyor. Bunu elipse çevirmemiz lazım.”

Habertürk’ten Saliha Çolak’ın haberine göre, Bahçeli, önce bir piramit çizdi ve gelir dağılımındaki adaletsizliği piramit örneğiyle anlattı. Bahçeli, piramidin tabanındaki geniş kesimin milli gelirden en az payı aldığını, en tepedeki küçük kesimin ise ‘aslan payını’ kaptığını ifade etti. Gelir dağılımındaki bu adaletsizliği düzeltmek için çalışacaklarını vurgulayan Bahçeli, piramidin yanına elips çizerek, “Bu piramidi, gelir dağılımının adaletli olacağı bir elipse çevirmek için çalışmalıyız” dedi. Bahçeli, elipsin ortasındaki geniş bölümde, mutlu bir kesimin yer alacağını ekledi.

Twitter'dan açıklama: Halt etmiş

Bahçeli, Twitter’dan yaptığı açıklamada ise “Çankaya Köşkü’nden sökülen Cumhurbaşkanlığı Forsu’nu otomobil bagajlarında taşımak yenilikse, bırakın biz eski kalalım” dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi: “Çokbaşlılık ayaklarımıza pranga vurmaktır, güç tek elde toplanmalıdır, sistem değişmelidir; bunları söyleyenler halt etmiştir.”

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