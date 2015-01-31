T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahçeli’den gelir dağılımı eşitsizliğine ‘elips’ teorisi

‘Piramidin tabanındaki geniş kesim milli gelirden az pay alıyor, bunu elipse çevirmemiz lazım’

31 Ocak 2015 14:14

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki akşam partisinin milletvekilleri ile yemekte bir araya geldi. Yemekte Bahçeli'nin "geometrik seçim vaadi" konuşuldu. Bahçeli, gelir adaleti hedefini geometrik çizimle anlattı: “Piramidin tabanındaki geniş kesim milli gelirden az pay alıyor. Bunu elipse çevirmemiz lazım.”

Habertürk’ten Saliha Çolak’ın haberine göre, Bahçeli, önce bir piramit çizdi ve gelir dağılımındaki adaletsizliği piramit örneğiyle anlattı. Bahçeli, piramidin tabanındaki geniş kesimin milli gelirden en az payı aldığını, en tepedeki küçük kesimin ise ‘aslan payını’ kaptığını ifade etti. Gelir dağılımındaki bu adaletsizliği düzeltmek için çalışacaklarını vurgulayan Bahçeli, piramidin yanına elips çizerek, “Bu piramidi, gelir dağılımının adaletli olacağı bir elipse çevirmek için çalışmalıyız” dedi. Bahçeli, elipsin ortasındaki geniş bölümde, mutlu bir kesimin yer alacağını ekledi.

 

Twitter'dan açıklama: Halt etmiş

 

Bahçeli, Twitter’dan yaptığı açıklamada ise “Çankaya Köşkü’nden sökülen Cumhurbaşkanlığı Forsu’nu otomobil bagajlarında taşımak yenilikse, bırakın biz eski kalalım” dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi: “Çokbaşlılık ayaklarımıza pranga vurmaktır, güç tek elde toplanmalıdır, sistem değişmelidir; bunları söyleyenler halt etmiştir.”

Habertürk’teki haberin tamamını okumak için tıklayınız.

ETİKETLER

devlet bahçelielips teorisielipsmhpakpgelir adaletsizliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24