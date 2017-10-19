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Spor

Bahçeli'den Galatasaray'a eleştiri: İsmini değiştirsin; böyle takım mı olur canım!

Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor deplasmanına 11 yabancı futbolcu ile çıkmıştı

19 Ekim 2017 18:42

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor deplasmanında ilk 11'inde yerli futbolcu bulunmayan Galatasaray'ı "Galatasaray ismini değiştirsin. Böyle takım mı olur canım?" sözleriyle eleştirdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, ülke nüfusunun 80 milyon olduğunun altını çizerek ortamda bulunan kişileri işaret edip, "Şuradan bile bir 11 çıkarırız" dedi.

Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Galatasaray ismini değiştirsin.. 11 yabancıdan bahsediyorsa… Aslan aslan ya da Galatasaray demeyin, onlar öyle savunuyorlar… İsmini değiştirsin, böyle takım mı olur canım? (Gülüyor) 80 milyon takım var, şurdan bile bir 11 çıkarırız. (Gülüyor)"

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor deplasmanında 11 yabancı futbolcuyla çıkarak lig tarihinde bir ilke imza atmıştı. 

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