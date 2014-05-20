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Bahçeli Erdoğan'ı ti'ye aldı: Allah'tan Titanic'in batması aklına gelmedi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Soma faciasına diğer ülkelerde yaşanan kazaları referans gösteren Başbakan Erdoğan'a Titanic örneğini tavsiye etti

20 Mayıs 2014 14:19

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Soma faciasına ilişkin diğer ülkelerde yaşanan maden kazalarını referans göstermesine tepki göstererek, "Allah'tan Başbakan 14. yy'daki veba salgınından bahsetmemiştir. Allah'tan grip salgını aklına gelmemiştir. Başbakan eğer dur durak bilmeseydi eğer önüne konulsaydı Titanic isimli yolcu gemisinin 1912'de buz dağına çarpıp denize gömülmesinden örnek verebilirdi" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Başbakan zamanda yolculuk yapmak isterken yanlış butona basmış ve duvara toslamıştır" ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Erdoğan manen bitmiş, aklen tükenmiş kalben iflas etmiştir. Erdoğan Soma'daki kayıpları normal göstermek için 1862, 1906, 1914 ve 1942'lerde yaşanan maden kazalarını örnek vermiştir. Bu misallerin veriliş şekli Türkiye'yi nasıl bir kafa yapısının yönettiğini göstermektedir. Yani Başbakan'a göre 301 kişinin ölümü literatüre uygundur. Allah'tan Başbakan 14. yy'daki veba salgınından bahsetmemiştir. Allah'tan grip salgını aklına gelmemiştir. Başbakan eğer dur durak bilmeseydi eğer önüne konulsaydı Titanic isimli yolcu gemisinin 1912'de buz dağına çarpıp denize gömülmesinden örnek verebilirdi. 

Nasılsa saçmalamak moda ve maliyetsizdir. Nasılsa yandaş taife onun saçma konuşmalarından bir hikmet çıkaracaktır.

Tekerleği bulan insanlar aya çıkanı kıyaslamak, atı evcilleştirenle otomobili bulanı kıyaslamak kadar hezeyandır. Başbakan zamanda yolculuk yapmak isterken yanlış butona basmış ve duvara toslamıştır. 

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