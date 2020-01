Bahçeli’den Erdoğan’a: Sen Cumhurbaşkanısın, ne geziyorsun meydanlarda ahlaksız!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim meydanlarına inererek oy istemesi ve muhalefeti eleştirmesine tepki göstererek, “Sen Cumhurbaşkanısın ahlaksız, ne geziyorsun meydanlarda“ dedi.

Bahçeli, partisinin Kahramanmaraş mitinginde konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Kahramanmaraş'ın sahte kurtarıcılarla işi olmaz. Kahramanmaraş'ın alnı açıktır, aklı başındadır. Kahramanmaraş aldanmaz. Kahramanmaraş yürürse Türkiye yürüyecektir.



7 Haziran'da yalan gidecek, talan bitecektir. 7 Haziran vatan topraklarını bırakıp kaçan korkaklara haddini bildirecek tarihtir.AKP'in son günü, iktidar ömrünün son nefesidir. Türkiye'nin her yanı dökülüyor. Kahramanmaraş AKP'ye destek verdi oy verdi, bu AKP size ne derdi? Siz çalıştınız onlar çalmadı mı?



Esnafın siftahı ayakkabı kutularından çıkmadı mı? Her şey tamamdı da 1 milyar 370 milyon liraya saray dikmenin ne alemi vardı? Hem kaçak, hem karanlık, günah ve haram. Saray yetmedi uçan saraylar aldılar. Döndüler dediler ki bu çerez parasıdır. Gemicikleri olanların bu parayı çerez görmesi doğaldır. Bunların vicdanı kurumuş.

Erdoğan siyasetin dibindedir. Davutoğlu’nun yetersizliğinden görünüşte yedek gerçekte asıl oyuncu olarak ortaya çıkmıştır.

Her gün bize sövüyor. Her gün yalan söylüyor, her gün hakaret ediyor… Peki kimdir bu gafil. Kendisine cumhurbaşkanı diyen 17-25 Erdoğan.

Be hey densiz, be hey kanun tanımaz, ahlak bilmez…

Sen cumhurbaşkanısın sen devletin başısın. Ne geziyorsun meydan meydan bizimle ne uğraşıyorsun. Kahramanmaraş sana güvendi oy verdi bunu zelil etmeye ne hakkın var

Erdoğan oyundur yalandır, aldatmadır, komplodur, tuzaktır, riyadır, ihanettir.

Dün bize Kars’tan “Esad’ın, Pensilvanya’nın, Kandil’in milliyetçisi” diyor.

Halt ettin Erdoğan… Yine çaktın Erdoğan. Yine yanlışa battın. Biz zalim Esad’a çok şükür “kardeşim” demedik. Ailece tatile çıkmadık.

Biz Pensilvanya’nın kuyruğunda gezmedik. 12 yıl birlikte olmadık. Hele hele Kandil’in yolunu hiç bilmedik.

Ve sadece, gidersek Türk Bayrağını dikmek için gidece3ğimizi söyledik.

Erdoğan sen Esad’ın kirli bir kopyası, Pensilvanya’nın eski sevdalısı Washington’un daimi tutsağı, Kandil’in tavizsiz havarisi, Ermeni hısımı, Türklüğün yaşayan düşmanısın.

Ve sen bizim milliyetçiliğimizle ilgili ahkam kesmen için önce eğilip ayaklar altına aldığın milliyetçiliği kaldıracak kadar onurlu ve haysiyet sahibi olman gerekir.

IŞİD canavarları intihar saldırısı düzenledi 50’den fazla Türkmen kardeşim şehit düştü. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum

Erdoğan Türkmenlere yardım yaptığını söylüyor ama her gün Türkmenler ölüyor. Erdoğan ve zihniyeti ise selefi gruplarla düşüp kalkıyor.