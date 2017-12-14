T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahçeli'den Erdoğan'a "Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir" tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile telefonda İİT Zirvesini görüştü

14 Aralık 2017 21:10

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonla görüştü. Bahçeli, dün İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde  Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanınması kararıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde, dün İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, zirve toplantısının son derece verimli olduğunu belirten MHP Genel Başkanı Bahçeli, elde edilen başarıdan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti. Bahçeli, İstanbul’daki toplantıda, İslam ülkelerinin, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanıdıklarını teyit etmelerinin, tüm dünyanın da Doğu Kudüs’ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya çağrılmasının son derece önem taşıdığına dikkati çekti.

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı ErdoğanDevlet Bahçelitelefon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24