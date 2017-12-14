Bahçeli'den Erdoğan'a "Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir" tebriği

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonla görüştü. Bahçeli, dün İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'nde Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak tanınması kararıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde, dün İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, zirve toplantısının son derece verimli olduğunu belirten MHP Genel Başkanı Bahçeli, elde edilen başarıdan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti. Bahçeli, İstanbul’daki toplantıda, İslam ülkelerinin, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanıdıklarını teyit etmelerinin, tüm dünyanın da Doğu Kudüs’ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya çağrılmasının son derece önem taşıdığına dikkati çekti.