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Bahçeli: Diyanet otomobilleşmiştir

'Cumhurbaşkanı, seçim öncesinde her şeyi istismar ettiği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı’nı da istismar alanına almıştır'

27 Mayıs 2015 18:47

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilen araç ve tahsis edilmesi gerektiğini söylediği uçak konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli“Bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde Diyanet siyasallaşmıştır, Diyanet otomobilleşmiştir” ifadeleri kullandı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’i istifaya çağıran Bahçeli, "Cumhurbaşkanı, seçim öncesinde her şeyi istismar ettiği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı’nı da istismar alanına almıştır. Ama bu oyuna Diyanet İşleri Başkanı nasıl düşmektedir?" diye konuştu. 

Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edilen makam aracının yanı sıra uçak tahsis edileceği tartışmaları ve konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini değerlendiren Bahçeli, "Cumhurbaşkanı herkesi tahrik eden iftira eden üslubu kendisi için öncelik haline getirmiştir. Diyanet İşleri Başkanı, bu istismardan kendisini ve kurumu kurtarmak istiyorsa Sayın Erdoğan'ı frenleyebilecek bir gücü kendisinde görmediğine göre istifa etmesi lazım. Bu, Diyanet İşleri makamı için en hayırlısı olur" dedi.

 

 

 

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