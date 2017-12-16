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Bahçeli'den Dilmen'e: Sahadaki şeytanlığı siyasete taşımasın

"Türkiye Cumhurbaşkanı bir dönemin teröristi ile özdeş kabul edilemez"

16 Aralık 2017 17:46

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ben Tayyip Erdoğan'a baktığımda parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum" diyen futbol yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi. "Sahadaki şeytanlığı siyasete taşımasın" diyen Bahçeli "Türkiye Cumhurbaşkanı, bir dönemin teröristi ile özdeş kabul edilemez" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli şunları söyledi: "Türk milletiyle bir konuyu paylaşmak isterim. Türk sporunda önemli başarılar sağlamış olan bir sporcunun bir konu üzerinde yorum yaparken bazı hatalar yanlışlıklara sürüklenmiş olduğunu ifade etmek istiyorum. Sahadaki şeytanlığı siyasete taşımasın. Türkiye Cumhurbaşkanı'na parkasız Deniz Gezmiş ifadesi ne Türk milletine yakışır ne Cumhurbaşkanı'na yakışır ne de Cumhurbaşkanlığı'na yapılan bir yalakalığa yakışır. Şiddetle reddediyorum ve Türk millteniden özür dilemesini istiyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı bir dönemin teröristi ile özdeş kabul edilemez."

TIKLAYIN : "Erdoğan parkasız Deniz Gezmiş'tir"

 

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