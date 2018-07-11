Bahçeli'den Destici'ye: 1 önemlidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’te tek milletvekili olarak partisini temsil eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye “Biz de 1969 seçimlerinde 1 ile başlamıştık. Bak şimdi neredeyiz, 1 çok önemlidir” dedi.

Duvar'da yer alan habere göre, siyasi partilere ittifak imkanı veren düzenlemenin ardından 24 Haziran’da AK Parti listesinden milletvekili seçilen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis’te partisini temsil eden tek milletvekili oldu.

Destici’nin adı ilk olarak milletvekili kayıtları sırasında Meclis sitesine “AK Parti Ankara Milletvekili” olarak geçti. Ancak Destici Meclis Başkanlığına bir yazı ile başvurarak, ittifak ile Meclis’e girdiğini, BBP Genel Başkanı olduğunu ve işlemlerin buna göre yapılmasını istedi. Bu talep üzerine de Destici Meclis kayıtlarına BBP Milletvekili olarak geçti.

Destici Meclis Genel Kurulu’nda Geçici Başkan Durmuş Yılmaz’ın inisiyatif kullanmasıyla tren kazasıyla ilgili partisi adına da kısa bir konuşma yaptı.

"Bahçeli bize 40 yıllık bir hedef gösterdi"

Meclis kulisinde BBP Milletvekili olmasıyla ilgili sorulara “Cumhur ittifakı devam ediyor, bir problem yok” yanıtı veren Destici, hafta başında yapılan Genel Kurul oturumunda bir süre MHP sıralarında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oturup sohbet ettiğini anlattı.

Destici’nin aktarımına göre Bahçeli, partisini 1 milletvekili olarak temsil eden Destici’ye, “Biz 1969 seçimlerinde 1 ile başlamıştık. Bak şimdi neredeyiz, 1 çok önemlidir” dedi.

Bahçeli’nin hatırlattığı tarih 1969 yılında yapılan milletvekili seçimleri. 12 Ekim 1969 yılında 450 üyeli parlamento için yapılan seçimlere Milliyetçi Hareket Partisi ilk kez üç hilal amblemi ile katıldı. Seçimlerde yüzde 3 oy alan MHP Adana’dan 1 milletvekili çıkardı. O milletvekili MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş oldu.

Destici, Bahçeli ile yaptığı bu sohbeti aktardıktan sonra gülümseyerek, “Sayın Bahçeli bize 40 yıllık bir hedef gösterdi” dedi.