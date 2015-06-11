Bahçeli'den 'cep mesajı': Koalisyonu konuşmayın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları ve milletvekillerine koalisyon modelleri hakkında konuşma yasağı getirdi. DHA'da yer alan habere göre, pazar günü il başkanlarını Genel Merkez'de toplayacak ve seçim sonuçları ile koalisyon modellerini değerlendirecek. Bahçeli, yasağı cep telefonu mesajı ile iletti. Buna göre, il başkanları ve milletvekilleri seçim sonuçları ve koalisyon modelleri hakkında basına herhangi bir açıklama yapamayacak.

Bahçeli, Twitter hesabından da “Yusuf'u kuyudan çıkaran kudret, Yunus'u balığın karnından kıyıyı ulaştıran muazzam hikmet, doğrunun yanındadır. Musa'yı Firavun'un elinden alıp hükümran yapan yüce el mazlumun ahını yerde bırakmayacak, sabredeni mutlaka zaferle buluşturacaktır. Meraklanmayın, bugün dünden daha umutlu, bugün dünden daha olumludur" paylaşımlarında bulundu.

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