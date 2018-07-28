Bahçeli'den Brunson açıklaması: ABD, Pensilvanya'daki haini verirse takas imkanı doğar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'nin Papaz Brunson'un serbest bırakılmaması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını açıklamasına tepki gösterdi. Bahçeli ''ABD, Evanjelistlerin dolduruşuna gelip bir papazı bahane göstererek Türkiye'yi tehdit etmektedir. Bu ayıptır, ahlaki kural ihlalidir, stratejik ortaklığa gölge düşürmektir, haddi ve hududu aşmak demektir'' dedi.

Bahçeli, "ABD'nin tehdidi stratejik ortaklığa gölge düşürüyor. Türkiye'nin tehditlere pabuç bıraktığı nerede görülmüştür? Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyeceğiz. ABD papazın peşine düşeceğine FETÖ'cülerin iadesini düşünmeli. ABD Pensilvanya'daki haini verirse takas imkanı doğar" ifadesini kullandı.

Bahçeli Twitter üzerinden şu mesajı paylaştı:

"On yıllardır müttefiklik hukuku içinde bulunduğumuz ABD, Evanjelistlerin dolduruşuna gelip bir Papazı bahane göstererek Türkiye’yi tehdit etmektedir. Bu ayıptır, ahlaki kural ihlalidir, stratejik ortaklığa gölge düşürmektir, haddi ve hududu aşmak demektir. Malum Papaz serbest bırakılmazsa yaptırım uygulayacaklarmış! Bu üslup küstahça değil midir? Buyurgan, bulanık ve buruşmuş bir tavır sayılmayacak mıdır? Türkiye’nin tehditlere pabuç bıraktığı nerede görülmüş, nerede duyulmuştur?

Türkiye-ABD ilişkilerini casusluk suçlamasıyla bağımsız ve tarafsız Türk mahkemesinde yargılanan bir Papaz riske atıp krize sokuyorsa ne söylense nafiledir. ABD Başkanı Papaz peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği FETÖ’cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmelidir. Türkiye tam bağımsız, tam bağlantısız bir ülkedir. Onun bunun ağzına bakmadık, bakmayacağız. Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Tehdit acizlerin zaafı, korkakların zayıflığıdır. Kaldı ki, Türk milletine tehdit işlemez, tarihin hiçbir döneminde de işlememiştir. Papazı isteyen ABD, Pensilvanya’daki haini verirse her hal ve şartta bir takas imkân ve ihtimali doğabilecektir. Nasıl olsa, suçluların, ajanların ve hainlerin değiş-tokuşuna Soğuk Savaş yıllarında epey tesadüf edilmiştir. Kanaatim odur ki, ya bir yol ağzında, ya da bir köprübaşında suçluların takası sağlanabilecektir…"

“Askıda ekmek projesi geniş bir yankı bulmuştur"



Bahçeli, “ekmeğin, nimet, bereket, değer, aç karınların azığı ve tok gönüllerin aşı, milli ve manevi hayatın mihveri olduğunu” ifade ederek, "Memnuniyetle müşahede ediyorum ki başlattığım Askıda Ekmek Projesi geniş bir yankı bulmuş, vatandaşlarımızın desteğiyle buluşmuştur." ifadesini kullandı.

Projenin iki ana kaynağı bulunduğunu belirten Bahçeli, bunların da, inanç ve iman ölçüleriyle "Türk kültürünün asırlar ötesinden süzülüp gelen kurumsallaşmış sosyal övüncü olduğunu kaydetti.

"Bir elin verdiğini diğer elin görmemesi, komşusu aç iken tok yatanın bizden sayılmaması asıldır, esastır." paylaşımında bulunan Bahçeli, askıya koyulan ekmeğin Türk toplumculuk anlayışının kutlu bir tezahürü olduğunu vurguladı.