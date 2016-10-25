Bahçeli'den 'başkanlık' açıklaması: Tercihimiz aynı olacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında başkanlık sistemi tartışmasına değindi. Bahçeli, partisinin TBMM'de ve olası bir referandumda tavrının değişmeyeceğini söyledi.

Parlamenter sistemden yana olduklarını söyleyen Bahçeli, başkanlık sistemi ile ilgil olarak, "Meclis'te 'Evet' dersek, milletin huzurunda da 'Evet' deriz" diye konuştu.

Bahçeli konu ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mahalleyi ayağa kaldırmak için başkanlık sistemine olumlu baktığımızı ilan edenler acaba bu sonuca nasıl vardılar. TBMM'de 'Evet', referandumda 'Hayır' diyeceğimizi söylüyorlar. Bizim ağzımızdan 'Evet' ya da 'Hayır' çıkmamışken, referandumu yapıp sonucu ilan edenler darbe çığırtkanlıkçıları, kriz hevesçileridir.

"Bunlar nato kafa, nato mermerdir. Önemle ifade ediyorum, MHP'nin TBMM'de tercihi ne olursa milletin karşısında da tıpatıp aynısı olacak. Meclis'te 'Evet' dersek, milletin huzurunda da 'Evet' deriz. Özümüz de, sözümüz de birdir. MHP ilke ve ülkülerine uygun şekilde teklifi inceleyecek ve kararını verecektir."

MHP'nin ilkeleri çerçevesinde AKP'nin başkanlık teklifini inceleyeceklerini söyleyen Bahçeli, partisinin daha önce 28 maddelik anayasa değişikliğine "Hayır" dediğini de hatırlattı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nı millet seçti, bu tartışmasızdır. Ancak, seçen milllet, anayasayı rafa kaldırarak başkan olsun demedi. Kim ne söylerse söylesin, devlet idaresi hukukun üstünlüğü ile çelişmektedir.

"Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsızlığını ihlal etmesi anarşi ve kaosu tetikleyecektir. Sırf millet seçti bahanesiyle fiili başkanlığa mazeret uydurulması boş bir çabadır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasında Irak'taki son gelişmelere de değindi.

Devlet Bahçeli, Musul operasyonu konusundaki tavrı ile ilgili olarak hükümete destek verdi.

Bahçeli, "Türkiye, Musul operasyonunun her aşamasında rol almalı, aktif ve zorlayıcı olmalı. Şu anda Başika'dan çekilmek Hakkari'den çekilmekle eş değerdir" dedi.