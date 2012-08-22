Bahçeli'den Başbakan'a: Kandil'e bayrak dikin, arkanızdayız

MHP lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Erdoğan'a terör konusunda çağrı yaparak "korkma, MHP'liler ve ülkücü dava insanları da bu kararlılığı ortaya koyduğun zaman, seni yalnız bırakmazlar. Kandil'e Türk bayrağı dikilmeli" dedi.

Ramazana girildiği günlerden itibaren çok sayıda millet evladının şehit olduğunu ve yaralandığını ifade eden Bahçeli, bu sebepten ramazanın ve bayramın millet olarak buruk bir şekilde karşılandığını söyledi.

Bahçeli, Uludere 'ye güvenlik tedbiri almaya giden askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 9 asker, 1 korucunun şehit olduğunu anımsatarak, “Yani bayram içinde Mehmetçiğimiz, korucu ve halkımızdan çok sayıda şehit verdik” dedi.

Milletin kan ağladığını, birlik ve dirliğinin sarsıldığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

“Kardeşlik hukuku ortadan kaldırılıyor ve milletimizin birbirine düşmesi için ne varsa yapılıyor. Suriye'de meydana gelen olaylara baktığınız vakit, orada her gün şahit olduğunuz bir iç çatışmanın sonuçları Suriye'yi yıkıyor. Ancak onun benzerini Türkiye 'de yaşamak isteyenler var. O sebepten masum insanlarımızı katlediyorlar, şehit ediyorlar. Bu olayın üzerinden artık son verebilecek tedbirlerin alınması lazımdır. O sebepten dolayı Adalet ve Kalkınma Partisi 'ne başta çok büyük görevler düşüyor. Sayın Başbakan bu olaylar karşısında tavırlı, dik durduğu takdirde, alacağı siyasi kararlarla terörle mücadeleye bir öncelik vermesi halinde, TBMM 'de 326 milletvekili ve tek başına bir iktidar olarak Türkiye 'de terörün kökünü kazıyabilir ve bu kardeş kavgasını körüklemek isteyenlere bu ülkede yaşama hakkı tanıyamaz. Bunu Sayın Başbakan'ın yapması lazım.”

Bahçeli, devletin zirvesinin bugün Gaziantep 'te şehitlerin huzurunda birlik ve beraberlikle son görevini yerine getirdiğini belirterek, terörün kökünü kazıyacak tarzda birlik ve beraberliğin kurulması ve gerekli tedbirlerin alınmasının ülke açısından yararı olduğunu bildirdi.

‘Bir defa da bir araya terör için gelin’

Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere, emniyet güçleri ve halkın, terörü tamamen sona erdirebilecek bir güç ve kararlılık içinde olduğuna dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:

“Bundan kimsenin endişesinin olmaması lazım. Ancak bu kararlılığın arkasında bir kararlılığın daha olması gerekiyor. O da siyasi kararlılıktır. Yani 'terörün kökünü kazıyınız' talimatını verebilmek için güçlü bir siyasi iktidar kararlılığına ihtiyaç vardır. O sebepten dolayı, Sayın Başbakan korkma, sana oy vermiş olan kitle, bu milletin evladıdır, arkandadır. Ayrıca bu ülkenin sevdalısı olan MHP 'liler ve ülkücü dava insanları da bu kararlılığı ortaya koyduğun zaman seni yalnız bırakmazlar. Ama artık bu terörün kökü kazınmalı ve Kandil 'e Türk bayrağı dikilmeli. Bunu yapabilmek için de Sayın Başbakan ile ana muhalefet partisi, olmayan bir sorun üzerinde görüşme yapmak için bir araya gelebiliyorlar. Türkiye 'de Kürt sorunu yoktur, Türkiye 'de bin yıllık kardeşlikle birbirine karışmış, mutlu ve huzurlu insanlar vardır. Ama Türkiye 'nin başını belaya sokan terördür. Öyleyse bir defa da bir araya terör için gelin, eğer Kandil 'e bayrak dikecekseniz beraber gidin, beraber dikin bu bayrağı. Sizlerin arkanızda millet olarak duralım diyoruz.”

İlçedeki Asri Mezarlık'taki yakınlarına ait mezarları da ziyaret eden Bahçeli, daha sonra Düziçi ilçesine geçti.

Bahçeli, burada da Şırnak'ın Uludere ilçesinde askerleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Komando Uzman Onbaşı Atakan Çiller'in ailesine taziyede bulundu.

Baba Ejder Çiller ile bir süre sohbet eden Bahçeli'ye şehidin amcası Halil Çiller, “3-4 gün önce BDP 'li milletvekillerinin PKK 'lılar ile buluşup kucaklaştığını gördük. Birkaç gün sonra Ahmet Türk ve diğer BDP 'li bayan milletvekilini korumaya askerler niye gidiyor?” diye konuştu.