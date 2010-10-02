Bahçeli'den Bağış'a: Önce Türk vatandaşı ol

T24 - MHP lideri Devlet Bahçeli, “Ani Harabeleri”nde kıldıkları namaz nedeniyle “Maun süresini okusunlar” diyen Bakan Egemen Bağış’a tepki gösterdi. Bahçeli, “Önce ABD vatandaşlığından çıkıp Türk vatandaşı olsun” dedi.







Dün Ani Harabeleri’nde namaz kılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ermenistan sınırındaki Alican Sınır Kapısı’na gitti.







Sınır kapısını ziyaretlerinin hem partisi hem de Türk milliyetçileri için oldukça anlamlı olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:





''Ermenistan'ın kardeş Azerbaycan topraklarını işgali 25-26 Şubat 1992 tarihinde Dağlık Karabağ'ın Hocalı kentinde yapılan insanlık dışı katliamla başlamıştır. Sınır kapısı bunun üzerine kapatılmıştır. Azerbaycan topraklarının yaklaşık beşte biri üzerindeki Ermeni işgali halen sürmektedir.





'Ermenistan çıban başı'





Ülke nüfusunun yüzde 10'undan fazlasını oluşturan Azeri kardeşlerimiz yerlerinden edilmiş ve sığınmacı durumuna düşürülmüştür. Uluslararası hukuka aykırı saldırgan politikalarıyla insanlık değerlerini ayaklar altına alan ve uluslararası topluma meydan okuyan Ermenistan, Kafkasya bölgesinde barış ve güvenliği tehdit eden, kronik istikrarsızlık unsuru ve çıban başıdır.





Komşularına karşı düşmanlık siyaseti ve bölge ülkelerinden toprak taleplerini sürdürmek, işbaşına gelen bütün hükümetlerin ısrarla ve inatla istediği, Ermenistan'ın devlet politikası haline gelmiştir.''







''Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve kapalı olan kara sınırının açılmasının önündeki en büyük engel, Türkiye düşmanlığı üzerine bina edilen Ermeni politikalarıdır'' diyen Bahçeli, Ermeni politikalarının bugün de değişmediği söyledi. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü. "AKP Hükümeti dış baskılarla Ermenileri kazanma adına, Azerbaycanlı kardeşlerimizi küstürmüş ve incitmiştir. Ermenistan'ı kazanmak uğruna Azerbaycan'ı kaybetmeyi göze almıştır. Topraklarının yaklaşık beşte biri Ermeni işgali altında bulunan, ata topraklarından zorla koparılan bir milyon göçmenin acısını yaşayan Azeri kardeşlerimizin endişeleri haklıdır. Bu sakat zihniyet, dost ve kardeş Azerbaycan ile ilişkilerimizi çok tehlikeli bir yola sokmuştur ancak Azerbaycanlı kardeşlerimizin şu hususları bilmesini isterim. Türk milleti Azerbaycan'ın yanındadır. Haklı davasını sonuna kadar desteklemektedir. Azerbaycan Türklerinin onuru ve haysiyeti Türk milletinin de onuru ve haysiyetidir. Türk milleti Azerbaycanlı kardeşlerinin aleyhine ve zararına olacak hiçbir adımın atılmasına hiçbir şart altında izin vermeyecektir. AKP Hükümeti gidicidir. Başbakan Erdoğan'ın Ermenistan politikası, Türk milletinin vicdanında karşılık bulmamıştır. AKP sonrası dönemde, yapılan hatalar mutlaka düzeltilecektir.''





Ermenistan'ın düşmanlık politikaları sona ermediği ve Azeri toprakları üzerindeki işgali bitmediği sürece iki ülke arasındaki kara sınırının açılması ve Erivan'la diplomatik ilişki kurulmasının hiçbir şart altında düşünülemeyeceğini belirten Bahçeli, bunun aksine olan politikaların Türk milletinden destek ve karşılık bulmayacağını ve bu yöndeki hazırlık ve çabaların milli vicdanı derinden yaralayacağını kaydetti. Devlet Bahçeli, ''Türkiye ile Azerbaycan arasında sarsılmaz temellere dayanan dostluk ve kardeşlik ilişkisi ve yakın işbirliği, 'tek millet iki devlet' anlayışına uygun olarak ebediyete kadar gelişerek sürecektir'' görüşünü dile getirdi.





Maun süresi yanıtı





Bahçeli, bir basın mensubunun, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın, Ani Harabeleri'nde Cuma namazı kılınması ile ilgili olarak, ''MHP'ye Maun suresini okumalarını öneriyoruz'' şeklindeki açıklamasını hatırlatması üzerine, ''O önce Amerikan vatandaşlığından Türk vatandaşlığına geçsin. AKP içerisinde Amerikalı bakan olmaktan vazgeçsin'' yanıtını verdi.





Duvar yaptılar





Açıklamasının ardından Bahçeli, Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerine dönerek, ''yan yana durarak sınır kapısının önünde bir duvar oluşturmalarını'' istedi.

Bunun üzerine partililer ile milletvekilleri, sınır kapısı önünde yan yana durdular, basın mensupları da görüntüledi.





Bakan Bağış: İspatlarsa istifa edeceğim

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, hayatının hiçbir döneminde Türkiye Cumhuriyeti dışında bir ülkenin vatandaşı olmadığını söyleyerek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu yöndeki iddialarını ispat etmesi durumunda görevini bırakmaya hazır olduğunu kaydetti.



Bağış, MHP'nin iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, "Hayatımın hiçbir döneminde Türkiye Cumhuriyeti dışında bir ülkenin vatandaşı olmadım. Sayın Bahçeli iftira yöntemlerine sığınmasın. Benim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı dışında vatandaşlığım olduğunu ispat etsinler, tüm görevlerimi bırakmaya hazırım. Şayet iftirasının yalan olduğu ortaya çıkarsa kendisi istifa edecek mi" ifadesini kullandı.



Uzun yıllar ABD'de yaşamasını Bahçeli'nin "sanki bir ayıpmış gibi" sergilediğini belirten Bağış, 1985 ile 2002 yılları arasında 17 yıl ABD'de yaşadığını ve bu 17 yıl boyunca da ABD'deki Türk derneklerinde görev aldığını hatırlattı. Bağış, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Oradaki Türk lobisinin kalkınması için birçok pozisyonda görev aldım. MHP Genel Sekreteri'nin bana ABD'deki Türk toplumu ve lobisine yaptığım katkılardan dolayı teşekkür maksatlı verdiği plaket de halen benim arşivimde bulunmaktadır. Bu kadar da ucuz olmak onlara yakışmıyor. Egemen Bağış kimmiş, yurt dışında neler yapmış, Türkiye'nin ABD'de tanınması için neler yapmış, ABD'deki Türkiye karşıtlarıyla nasıl mücadele etmiş? Bunu bir daha gözden geçirsinler, ondan sonra bana dil uzatsınlar. Yoksa benim adımı ağızlarına almak onlara yakışmıyor."