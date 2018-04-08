Bahçeli'den Aydın Doğan'a: Türk medyasının Türkmen ağasısınız

MHP lideri Devlet Bahçeli, yayın kuruluşlarını, Erdoğan Demirören'e satarak medya sektöründen çıkan Aydın Doğan’ı telefonla arayarak kararının hayırlı olmasını diledi. Bahçeli, "Siz Türk medyasının Türkmen ağasısınız" dedi.

Hürriyet'in atardığına göre Bahçeli, Doğan’a "Türk basınına 40 yıl hizmet ettiniz" diyerek teşekkür etti ve bundan sonraki hayatında sağlık ve huzur diledi. Doğan da Bahçeli’ye "Yayınlarda bilmeden, istemeden size haksızlık yaptığımız belki olmuştur. Hakkınızı helal edin" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Bahçeli, Doğan’a "Siz Türk medyasının Türkmen ağasısınız" yanıtını verdi. Bahçeli’nin bu benzetmesine teşekkür eden Doğan, "Bu sıfat çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim. İzninizle bundan sonra 'Türkmen ağası' sıfatını kullanacağım" diye konuştu.