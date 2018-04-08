T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahçeli'den Aydın Doğan'a: Türk medyasının Türkmen ağasısınız

"Yayınlarda bilmeden, istemeden size haksızlık yaptığımız belki olmuştur; hakkınızı helal edin"

08 Nisan 2018 13:27

MHP lideri Devlet Bahçeli, yayın kuruluşlarını, Erdoğan Demirören'e satarak medya sektöründen çıkan Aydın Doğan’ı telefonla arayarak kararının hayırlı olmasını diledi. Bahçeli, "Siz Türk medyasının Türkmen ağasısınız" dedi.

Hürriyet'in atardığına göre Bahçeli, Doğan’a "Türk basınına 40 yıl hizmet ettiniz" diyerek teşekkür etti ve bundan sonraki hayatında sağlık ve huzur diledi. Doğan da Bahçeli’ye "Yayınlarda bilmeden, istemeden size haksızlık yaptığımız belki olmuştur. Hakkınızı helal edin" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Bahçeli, Doğan’a "Siz Türk medyasının Türkmen ağasısınız" yanıtını verdi. Bahçeli’nin bu benzetmesine teşekkür eden Doğan, "Bu sıfat çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim. İzninizle bundan sonra 'Türkmen ağası' sıfatını kullanacağım" diye konuştu.

ETİKETLER

aydın doğandevlet bahçelidoğan medyaerdoğan demirörensatıştelefonTürkmen ağası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24