Bahçeli'den Alperen Ocakları'na: İsrail gibi davranamayız; yanlışa yanlış ile karşılık veremeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinli Müslümanlara yönelik uygulamasının "terörden farksız" olduğunu söyledi.

Sinangolara tehdit ederek provokasyon girişiminde bulunan Alperen Ocakları'na da tepki gösteren Bahçeli, "Kabul edemeyiz. İsrail gibi davranamayız. Yanlışa yanlışla karşılılık veremeyiz." ifadesini kullandı.

Partisinin genel merkezinde konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:

"İsrail’in Filistin’li Müslümanlara yönelik tahammülsüz ve tahakkümcü yaklaşımı son günlerin en sıcak en can yakan konusudur. İsrail, büyük bir vicdan suçuna imza atmıştır. Mescid-i Aksa’ya çıkan yollarda, Kudüs’ün farklı noktalarında Filistinli kardeşlerimize canice ateş açılmıştır. Siyonizm bir kez daha Kudüs’te vahşi bir komplonun hazırlayıcısı olmuştur. Bunu yaparken de yüce dinimizin kutsallarına zarar vermekten geri durmamıştır. Mescid-i Aksa’nın kısıtlamalara maruz kalması İsrail’in karanlık niyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Düşmanca muamele sadece Müslümanların değil, aslında tüm insanlığın nezdinde nefretle yankı bulmalıdır. İsrail, insan haklarını çiğnemiştir, bu konuda sicili oldukça kabarıktır. İsrail’in yöntemi terörden farksızdır.

"Türkiye doğru ve olumlu bir noktadadır"

Gaza, petrole, servete istikbalini terk etmiş çok sayıda İslam ülkesi ne zaman etkili bir çıkış yapacak? Herkes birbirinin kuyusunu kazmakla meşguldür. Karşılıklı empati, hassasiyet zayıftır. İslam alemi sığ gündemlerin kumandasındadır. İsrail büyük mescitlerimizden birisini istediği zaman kapatabilmektedir. Arap Birliği nerededir. Sayın Erdoğan vasıtasıyla Türkiye tarafını göstermiştir. Onur kırıcı dehşet, ülkemizde infial ve tepki ile karşılanmıştır. Türkiye, doğru ve olumlu bir noktadadır.

"Büyükada'da ne işiniz var"

Ajanların yeni maskesi olan aktivistlik 15 Temmuz’dan bu yana daha da gündemde. Bunların Büyükada’da ne işi var? Almanya niye bu kadar asabidir? Niye bu kadar korku içindedir? Hangi ilişki ağının ortaya çıkmasından endişe etmektedir? Türkiye köle değilir, tutsak hiç değilir. Almanya’nın Türkiye’ye aba altından sopa göstermesi kabul edilemez.

"Tekrar denize dökülmek isteyen varsa seve seve denize dökeriz"

Yunanistan adalarda kışkırtıcı tutumlarını sürdürüyor. Tekrar denize dökülmek isteyen varsa seve seve denize dökeriz."