Bahçeli: Ecdadımızın şanlı tarihinden utanç duyanlar azdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk yurt dışı mitingini Almanya'da gerçekleştirdi. Bahçeli, Almanya'nın Oberhausen kentinde, Oberhausen Arena'da düzenlenen "Türkiye Sevdası Kutlu Yürüyüş Şöleni" mitinginde yaptığı konuşmada, 1915 olaylarına ilişkin son zamanda Avrupalı devlet başkanlarının yaptığı açıklamaları eleştirdi.



Devlet Bahçeli, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un 1915 olaylarına ilişkin yaptığı konuşma üzerine, "Almanya Cumhurbaşkanı'nın 23 Nisan'da Berlin Katedralinde düzenlenen törende, Türk tarihine ve Türk milletine karşı suçlama yarışına girmesi kabullenilmesi mümkün olmayan bir gaflettir" dedi.

Ecdadımızın şanlı tarihinden utanç duyanların azdığını, Türk devletini asırlık emellerine engel görenlerin küstahlaştığını, Türk tarihine soykırım merceğinden bakanların çoğaldığını ve 24 Nisan için pusuya yatan bazı ülke ve zihniyetlerin “soykırım silahını” tekrar masaya çıkardıklarını ifade eden Bahçeli, "Diyorlar ki, '1915 olayları soykırımdır. Türk milleti önüne geleni katletmiş, soyunu kırmıştır. Türk milletinden Rumlar şikayetçidir, Süryaniler şikayetçidir, Kürtçüler şikayetçidir, Haçlılar şikayetçidir, bölücüler şikayetçidir, Ermeni hayranları şikayetçidir." ifadelerini kullandı.

"Peki, biz kimden şikayet edelim?"



Bahçeli, "Peki, biz kimden şikayet edelim, kimlere müracaat edelim?" sorusunu sorarak, şunları söyledi:

"Zannederseniz, herkesin bizden alacağı vardır ve bunlar Ak Parti'yle birlikte sıraya girmişlerdir. Herkesin bizimle kapanmamış bir hesabı bulunmaktadır. Önüne gelen özür beklemektedir. Aklı esen, dili olan, tarihle yüzleşmemizi talep etmektedir. Aslında istenen bağımsızlığımız ve vatanımızdır. Hedeflenen milli ve manevi haklarımızdır. Türk milleti nefret salgınıyla yüz yüzedir. Sözde soykırım yalanı Papa'nın ağzındadır. Avrupa Parlamentosu soykırım katarına eklemlenmiştir. Almanya Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanı soykırım lobisinde buluşmuşlardır. Fransa Cumhurbaşkanı 24 Nisan 2015 tarihinde Erivan'da düzenlenen Türk kimliğine ve Türk tarihine yönelik iftiraların seslendirildiği bir törene katılarak Ermeni uydurmasına destek vermiştir. ABD Başkanı, 'büyük felaket' çamuruna ilaveten, mesajında '20. yüzyılın ilk kitlesel vahşeti' yorumuyla 'soykırım' demenin dibine gelmiş, Papa'nın söylemini olumlu bulmuştur."

Kimin Türk milletiyle alıp veremediği varsa, 1915 olaylarının 100. yılını fırsat gördüğünü belirten Bahçeli, tüm kirli niyetlerin ortaya saçıldığını ve Almanya'nın da bu kirli koalisyona katıldığını kaydetti.

MHP lideri Bahçeli, 1915 olaylarına ilişkin Almanya'da, Türkiye aleyhine yapılan resmi açıklamalarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Üç kıtada 4 yıl 3 ay devam eden ve yaklaşık 350 milyon insanın katıldığı, 70 milyon insanın zayiatına, 25 milyon insanın ölümüne yol açan 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun savaştığı hemen her cephede Türk zabitlerinin yanında Alman subayları da yer almıştır. Türk milleti dün Almanya ile kader ortaklığı yapmış, aynı mevzilerde, aynı ateşin altında hizalanmıştır."



“Almanya Cumhurbaşkanı'nın konuşması gaflettir”



"Almanya Cumhurbaşkanı soykırım tezlerine nasıl destek verebilmiştir?" sorusunu soran Bahçeli, Alman Parlamentosu'nun da gündemine "soysuz yalanı" aldığını belirterek, "Almanya Cumhurbaşkanı'nın 23 Nisan'da Berlin Katedralinde düzenlenen törende, Türk tarihine ve Türk milletine karşı suçlama yarışına girmesi kabullenilmesi mümkün olmayan bir gaflettir" ifadesini kullandı.

Bahçeli, Almanya'nın federal veya eyalet parlamentolarında Türklerin hem milletvekili hem bakan olabildiğini, sanat, spor, bilim, sağlık ve hayatın diğer alanlarında, Türkler ellerinden geldiğince Almanya'ya değer ürettiklerini belirterek, bugüne kadar ilişkilerin hep olumlu ve dengeli seyrettiğini söyledi.

"Peki ne olmuştur da Almanya soykırım kümesine girmiştir?" diyen Bahçeli, "Almanya'nın Sayın Cumhurbaşkanı soykırım konusunda araştırma yapıyor, bu konuya kafa yoruyorsa, 1915'e değil, 2. Dünya Savaşı yıllarına samimiyetle eğilmelidir. Tarihimizin hiçbir döneminde bizden Hitler ya da Korkunç İvan çıkmamıştır. Bizim geçmişimizde Nazi yönetimi, SS tugayları, Führer hastalığı da görülmemiştir. Akıl hastanelerinde gaz verilerek katledilen 80 bin hastanın, 'çingene' denilerek kıyılan 500 bin kişinin ve toplama kamplarında soykırıma tabi tutulan milyonlarca farklı inanç grubundaki insanların kanı ve vebali bizi suçlayanların üzerindedir" dedi.

"Önce soykırımcı olarak kendilerini tanımalıdırlar"

"Türk milleti tarihin hiçbir döneminde soykırım yapmadı" ifadesinin altını çizen Bahçeli, sözlerine şunları ekledi:

"Tarihi hakikatleri siyasi istismar ve hesaplaşma vesilesi yapanlar kazanamayacak, gerçekleri örtemeyecektir. Hukuk katliamı yapanlar, insanlık faciasına kapı aralayanlar, mazileri şiddet, dehşet ve kitlesel öldürmeyle dolu olanlar önce kendilerini gözden geçirmeli, önce soykırımcı olarak kendilerini tanımalıdırlar. En azından ahlaki ve vicdani olarak tutarlılık bunu gerektirmektedir."

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin gerçekleştirdiği ilk yurt dışı mitinginde, Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, Ahmet Kenan Tanrıkulu ve Emin Haluk Ayhan da yer aldı.