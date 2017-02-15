Bahçeli'den Akşener'e: Bayrağı bugün ele çizen yarın yele verir

MHP lideri Devlet Bahçeli, Meral Akşener'e gönderme yaparak "Anlayana; bayrağı bugün ele çizen yarın yele verir. Halbuki bayrak şereftir, bağımsızlık sembolüdür; ancak baş tacı edilir, zirvelerle taçlanır" dedi.

Bahçeli’nin bu sözlerine Akşener’den tepki geldi. Akşener, Twitter'dan Bahçeli’nin ithamları için, “Edep ya hu” mesajı paylaştı.

Bahçeli’nin Twitter üzerinden paylaştığı mesajların bir kısmı şöyle:

"Bunlar avuç içlerine kınadan bayrak yaparak sözüm ona sanal gündemde yer tutmaya, çürümüş zihinleriyle ayakta durmaya çalışıyor. Anlayana; bayrağı bugün ele çizen yarın yele verir. Halbuki bayrak şereftir, bağımsızlık sembolüdür;ancak baş tacı edilir,zirvelerle taçlanır."

Bahçeli, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in referandum sürecine ilişkin olarak “Ele güvenen yarı yolda kalır” sözlerine de tepki gösterdi.

Bahçeli, MHP’den istifa ettikten sonra AKP’ye geçen Türkeş için “Aramızdayken el üstünde tutulanların yeni yuvalarında arkalarına dönüp geçmişine el muamelesi yapması bayağı ve bayat bir retoriktir” dedi.