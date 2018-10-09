Bahçeli'den Akşener açıklaması: Davet varsa icabet eden çıkacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti lideri Meral Akşener'in evinin önünde yaşanan olayları 'demokratik hak' olarak nitelerken "Adres verecek kadar çıldırmış, gözü dönmüştür. Bu tehlikeli bir meydan okumaydı. Davet varsa icabet eden çıkacaktır. Gerçekten de çıkmıştır" dedi.

MHP ile İyi Parti arasında, perşembe günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medyada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında, “Bu hanımefendiye son ihtarım, bölmek ve yok etmek istediğin MHP’ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Demedi deme, büyük lafı dinle!” ifadelerini kullanmasının ardından başlayan gerginlik devam ediyor. En son olarak bir grup MHP’li grup Akşener’in evinin önüne giderek protesto düzenledi. Siyasetin gündemine oturan bu protestonun ardından MHP Üsküdar İlçe Teşkilatı görevden alındı. Protestoya katılan kişilerden 15’i de gözaltına alındı. Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında bu konuya değindi.

Bahçeli'nin Akşener ile ilgili ifadeleri özetle şöyle:

“Don Kişot, yel değirmenlerine kılıç çekerek saldırırdı. Siyasi Don Kişotların da ilkeleri, çizgileri yoktur. İP Genel Başkanı’nın söylemleri zincirleme olaylara neden olmuştur. Bu şahıs MHP’ye nifak tohumları fırlatmış, zehir kusmuştur. İYİ Parti Genel Başkanı’nın kulağına kim fısıldadıysa ilkel bir şekilde partimize ve dava arkadaşlığımıza saldırmıştır. Küçük ortak dedi, lastik adam dedi, paspas dedi. Yalanına yalan ekledi, bu iftiraları ayaklarımızın altında çiğniyor, muhatabına iade ediyoruz. Sosyal medyadan cevap verince Türkiye’nin konuştuğu olaylar vuku bulmuştur. Adres vererek cevap verecek kadar çıldırmıştır. Davet verince icabet decen çıkacaktır, çıkmıştır da. Gidenler gayet normal protesto yaptılar. İl teşkilatımızdan habersiz bunu yaptıkları için görevden aldık. Ankara’dan adres verip Üsküdar’da olması, 2 kişiyiz diyip 3’üncü kişinin de videoya alması dikkatten kaçmamıştır. Evde kimler konuşlanmıştır. Üsküdar’da tuzak kurulmuştur. Hiçbir Türk kadınının heveslenemeyeceği bir uslupla meydan okumalar şahitlik edildi.. Erkekseniz gelin ulan diyebilir mi? Bu nasıl bir şuursuzluktur. Siyasi erime yaşıyorlar. Elle gelen düğün bayram diyoruz, gelecekleri varsa görecekleri olduğunu hatırlatıyoruz. MHP şehit ocağıdır. Yancı ve paspas değildir. MHP, Tükiye’nin kıvancı, son kalesidir. Lastik adamlarla işi olmaz. Aksini söyleyen edepsizdir, şahsiyetsizdir. Kim dil uzatırsa, el uzatırsa, ya dilini koparır, ya elini kırarız. MHP, toplaşılan tarla değildir. Türk Milleti’nin şeref sembolüdür. Ayağımıza basan olan alırsa, aklını başından alırız. Foyaları meydana çıkarmayı inançla sürdüreceğiz. MHP ile aranıza öyle bir buz diktiniz ki, küresel ısınmanın feriştahı gelse eritemez.”

- Biz kum torbası değiliz. Ayağımıza basan olursa uyarıyorum aklını başından alırız.

Bahçeli'nin diğer ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

- Kandil’deki terör elebaşları neden yakalanamaz? Terörle mücadelede kayda değer gelişmeler yaşanmaktadır ama biz bu katillerinin kökünün kazınmasını istiyoruz. Mağara deliklerine saklanıyorlar, arazide izlerini kaybettiriyorlar.

- (Batman’da 8 askerin şehit olması) Şehit olanların uzman çavuş olması dikkat çekmiştir. Bizim için uzman çavuşların özlük haklarının düzeltilmesi, 3600 ek göstergeden yararlanmaları tarihi bir görevdir. Sözümüz sözdür. 24 Haziran'da söylediğimiz her şeyin olması için çalışacağız. Kahramanlar mahçup kalamaz, yüzüstü bırakılamaz.

"Dünya 5'ten büyükse..."

- Teröristlere en ufak müsamaha vahim sonuçlara davetiye çıkaracaktır. Hainler nereye sığındılarsa, bulunarak imha edilmeleri milli görevdir. Cumhurbaşkanı diyor ki, dünya 5’ten büyüktür. İtirazımız yoktur. Nefret kuluçkasına yatan terör elebaşları neden yakalanamaz? Biz bu hainlerin kökünün kazınmasını istiyoruz. Uçaklar vurunca kaçıyorlar, sığınaklardan kaçıyorlar. Murat Karayılan, Bahoz Erdal’dan ve çete başlarının döktükleri kanların hesaplarını sormak bugün değilse ne zaman olacaktır. Dünya 5'ten büyükse, PKK'nın 5 tepe yöneticisinin bir gece ansızın tepesine binilmelidir. Türkiye hain terör örgütünden güçlü değil midir? Türk Devleti nice gözü kara yiğitleri bağrında yaşatır. Biz de veli de, deli de çoktur. Şerefsizlerin kafaları çuvala sokulup neden getirilmesin. Bu konuda sayısız misal vermek mümkündür.

- Fırat’ın doğusundaki terörist yapılanmasına sessiz kalınırsa vatan çok ciddi belirsizliklerin ortasına düşer. Türk devleti Fırat’ın doğusuna kilitlenmiştir bu önemli bir gelişmedir.

“Münbiç’e ne oldu?"

- Hani Münbiç’i terk edecekti, Münbiç mutabakatına ne oldu? ABD, YPG’li teröristlere neden tepkisizdir. Madem Münbiç’te teröristler çukur kazmıştır, Türk Devleti’ne düşen de hazır çukur kazılmışken teröristleri oraya gömmektir. ABD’nin güven vermeyen, sözünde durmayan tutumuna bakarak terörle mücadelemizi sürdüremeyiz. Trum gibi bir maceraperest otururken güvenilir bir ilişki ağının kurulması oldukça zordur. Bomba ve patlayıcı eğitimi veriyorlar, Batman’da kan döktürüyorlar. NATO şemsiyesi altında böyle bir dostluk samimi değildir. ABD, Türkiye’yi tek kullanımlık poşet çay gibi kullandığı ülkelerle karıştırmasın. Altını çizmek isterim ki, Kral Selman’a söylediği sözler tüyler ürpertici, skandaldır. Hayırdır Okyanus ötesinde mafya devleti kurdu da bizim mi haberimiz olmadı. Kutsal toprakların içine düştüğü manzara kahredici, onur kırıcıdır. Nerede Hz. Ömer adaleti? Koltuğu korumak için haraç vermek ne İslam ile ne de bağımsızlık kaideleri ile uyuşur. Her gün öleceğine bir gün adam gibi iman eri olarak ölürsün.

"Kaşıkçı'nın akıbetini merak ediyoruz"

- (Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı) Akıbetini merak ediyoruz. Gazetecinin hakkında çıkan haberlerin doğru olup olmadığının acilen teyit ve isbata muhtaç olduğu açıktır. Türkiye, mafyavari yöntemlerin sahne alanı değildir. Eğer ortada suç varsa suçlulular da belirlenmişse gereği derhal yapılmalıdır. İşlenmiş cinayetin tespiti halinde caniler cezalandırılmalıdır.

"Biz de rahatsızız"

Türkiye ekonomisinde sorun yok demedik. Yanlış ekonomi politikalarını yeri ve zamanı geldiğinde ifade ettik. Tekliflerimizi paylaştık. Yüzde 25 varan faizden, artan konkordatolardan, enflasyondaki tırmanıştan, azgınlaşan hayat pahalılığından biz de rahatsızız. Ancak bu ülke hepimizin.

McKinsey eleştirilerine yanıt: Be hey zır cahiller

McKinsey ile çalışmayı tutarlı bulduk. Müdafasının bize düşmeyeceğini önemle ifade ettim. McKinsey’in IMF, kayyum, kozmik oda vakası olmadığını da söyledim. Hemen açığa düştüğümüzü söylemeye başladılar. Nasıl olsa Cumhurbaşkanı “Biz bize yeteriz” demişti. Baltayı taşa vurduğumuzu öne sürdüler. Be hey zır cahiller!.. McKinsey bir danışmanlık şirketidir. İrade olduktan sonra görüşlere ister uyar ister iade edersiniz. Hükümet yollarını ayırsa da bizim düşüncelerimiz değişmeyecektir. Duyunu umumiye derseniz, hastalıklı olduğunuzu, tarih sahnesinden çekildiğinizi, Türklükle bağınızın kalmadığını söylersiniz. Bizim McKinsey diye bir derdimiz yoktur, olamaz. İP’sizi sapsızı, HDP’si, CHP’si dertlerini Cibali Karakolu’na anlatsınlar.