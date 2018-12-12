Bahçeli'den AKP ile yerel seçimlerde kurdukları ittifaka, "Lodos, karayel, meltem" benzetmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, yerel seçimlerde AKP ile sürdürdükleri Cumhur İttifakına ilişkin gelen sorulara, “Seçimlerde, bazı illerde lodos, bazılarında karayel, bazılarında ise meltem olabilir” diye yanıt verdi. Bahçeli'nin bu sözler, AKP ile MHP arasındaki ittifakın “ne yönde yapılacağının” da ipuçlarını verdi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun haberine göre Bahçeli, önceki gün Meclis’teki bütçe görüşmelerinde gazetecilerin Cumhur İttifakı’na ilişkin sorularını yanıtlamış ve ittifaka ilişkin olarak, “Seçimlerde, bazı illerde lodos, bazılarında karayel, bazılarında meltem olabilir” nitelendirmesinde bulunmuştu. Bahçeli, AKP’nin MHP’ye Osmaniye’de jest yapacağına ilişkin açıklamaları üzerine de Osmaniye’nin 51 ilin içinde yer aldığını belirterek, “Osmaniye jest değildir” ifadelerini kullanmıştı. Kulislerde, Bahçeli’nin bu iki sözü üzerinden “Cumhur İttifakı’nın il ve ilçelerde nasıl şekilleneceği” tartışılıyor.

Bahçeli’nin, “illerdeki seçim havasına ilişkin lodos, meltem ve karayel” benzetmesinin, öncelikli olarak Cumhur İttifakı’nın “30 büyükşehir üzerinden yürüdüğü” anlamına geldiği belirtiliyor. MHP, ‘Cumhur İttifakı’ kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir’de aday çıkarmayacağını açıklamıştı. Bu üç büyükşehirde MHP, “AKP’nin adayını destekleyecekken”, AKP’nin de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın henüz adaylarını açıklamadığı 6 ilde “MHP’yi destekleyeceği” belirtiliyor. Üç büyükşehir dışında kalan 27 büyükşehirde, MHP ve AKP’nin hem 24 Haziran seçim sonuçlarını hem de 2014 yılındaki seçim sonuçlarını masaya yatırdığı kaydediliyor.

AKP’nin, “Adana, Mersin ve Manisa’da MHP’yi destekleyeceği” belirtilirken, MHP de Denizli ve Erzurum büyükşehir belediye başkan adaylarını geri çekmişti. Diğer büyükşehirlerde de “partilerin Cumhur İttifakı lehine gösterdikleri adayları geri çekebileceği” de ifade ediliyor.

CHP-İYİ Parti bekleniyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul, Adana, Manisa, Mersin, Osmaniye, Aydın ve Muğla’da partisinin adaylarını açıklamamıştı. Osmaniye’nin de içinde yer aldığı 51 ile ilişkin Cumhur İttifakı’nın “CHP - İyi Parti ittifakına göre hareket edeceği” belirtilirken, CHP-İyi Parti ittifakında, “CHP’nin ya da İyi Parti’nin herhangi bir ilde diğer partiyi desteklemesi durumunda, Cumhur İttifakı’nın da illeri masaya yatıracağı, hangi partinin oyu yüksekse, bir diğer partinin oyu yüksek olan partiyi destekleyebileceği” de ifade ediliyor.

MHP’de, “CHP’nin, özellikle büyükşehirlerdeki ilçeler bazında İyi Parti’nin yanı sıra HDP ile de ittifak yapabileceği” değerlendirilirken, bu durumda CHP ve İyi Parti’nin ittifakının “bazı illerle sınırlı kalabileceği” ifade ediliyor.