Bahçeli'den Afrin operasyonu açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'daki parti kampında, Afrin operasyonunun fiilen başlamasına ilişkin "Devletimiz, milletimiz için hayırlı olsun. Allah ordumuzu muvaffak etsin" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır' açıklamasının ardından partisinin Kızılcıhamam kampında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, operasyonla ilgili olarak "Devletimiz, milletimiz için hayırlı olsun. Allah ordumuzu muvaffak etsin" değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli'nin kampa yaptığı operasyon yorumunu MHP Genel Başkanı Yardımcısı Semih Yalçın Twitter'dan paylaştı. Yalçın, "Toplantı sırasında Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığı haberini alan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ilk sözleri 'Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Allah ordumuzu muvaffak etsin" paylaşımında bulundu.