Bahçeli'den af çağrısı: Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi kardeşlerimizi çürümeye terk etmek ne kadar adildir?

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada cezaevlerindeki 'kader mahkumlarına' af getirilmesi önerisinde bulundu.

Bahçeli, "Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK'lılar, FETÖ'cüler hariç olmak üzere" 'kader mahkumlarına' af getirilmesinin düşünülmesi gerektiğini belirtti:

"PKK'lı Cumhurbaşkanı adayının serbest bırakılmasını canla, başla destekleyen karanlık ittifak tarafları ve holigan taraftarları, sesi çıkmıyor diye kader kurbanlarının sahipsiz olduğunu falan mı düşünüyorlar? Eğer böyleyse halt ediyorlar, kesinlikle yanlışa düşüyorlar.

"Kader çizgimiz bellidir. Bunun değiştirmek harcımız değildir. Ancak kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz. Tartışma ve konuşmaya değmez mi? Hadi buyurun…"

HDP'nin (Halkların Demokratik Partisi) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a atıfta bulunan Bahçeli, "PKK'nın siyasi acentesi de cezaevindeki şahsı Cumhurbaşkanı adayı gösterdi" diyerek şu ifadeleri kaydetti:

"Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?

"Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir?"

Bahçeli'nin bu sözleri, sosyal medyada 'Genel af mı geliyor?' tartışmalarının yaşanmasına neden oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Bahçeli'nin hükümetin uzun zamandır üzerinde çalıştığı af tasarısının sözcülüğünü yaptığını öne sürdü:

"AKP'nin 16 yılda yarattığı sosyoekonomik çöküntü, tüm cezaevlerini doldurdu. Öyle cezaevleri var ki; üç kişilik odada sekiz kişi kalıyor. Tutuklular nefesi bile sırayla alıyor. AKP ise suçu yaratan koşulları yok etmek yerine fabrika değil 52 yeni cezaevi daha yapıyor."

Eski HDP Milletvekili ve Ağrı'nın görevden alınan DBP'li belediye başkanı Sırrı Sakık ise Twitter'dan, "Aman Allahım! Bu ülkenin kaderini belirleyen aktörler kimler? Mafya dizisi izleye izleye geldikleri nokta bu. Kahraman kurtarıcıları işte bunlar" yorumunda bulundu.