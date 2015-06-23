Bahçeli'den '18 vekil' uyarısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 7 Haziran seçiminin ardından ikinci kez Başkanlık Divanı'nı topladı. AKP’nin 18 milletvekilini transfer ederek 276 salt çoğunluğu yakalamak isteyebileceğini belirtten Bahçeli, toplantıda Meclis Başkanlığı seçimine ve hükümet kurulması yönündeki adımlara değinerek, kurmaylarına uyarılarda bulundu.

Son zamanlarda özellikle AKP ile koalisyon yapılacağı ve bu yönde iki parti arasında temasların olduğu yönünde çıkan haberlere de değinen Bahçeli, hiç kimseyle görüşme yapılmadığını açıkladı.

'Dikkatli olun'

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, Başkanlık seçiminde MHP’nin milletvekili sayısı olan 80 oyun alınması gerektiğine vurgu yapan Bahçeli, grubunun fire vermemesi gerektiğinin altını çizdi. Bahçeli, kendi adaylarını çıkartacaklarını da değinerek, hemen ismi açıklamayacaklarını dile getirdi. Bahçeli, ağırlıklı olarak da hükümetin kurulma sürecine değinerek, AKParti’nin tek başına iktidar olabilmesi için gerekli 276 milletvekilini bulmaya çalışabileceğine dikkat çekti. CHP ve diğer partilerle bu yönde temasların bulunduğu söylentilerinin yayıldığını belirten Bahçeli, “Böyle durumlar ortaya çıkabilir. Tanıdıkları, diyalogları olduğu milletvekilleri aracılıklarıyla size böyle bir teklifle gelebilir. Milletvekillerini ayartmaya çalışabilirler. Bu tür davranışlar karşısında dikkatli olun” uyarısında bulundu.