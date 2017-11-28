Bahçeli: Zarrab denen şarlatan, ABD'nin kanunlarına göre suç işlediyse yargılansın, cezasını çeksin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD’nin İran’a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla ABD’de tutuklu bulunan ve yargılama öncesinde itirafçı olarak ABD hükümetiyle iş birliği yaptığı öne sürülen Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'a ilişkin olarak, "Zarrap denen şarlatan, ABD’nin kanunlarına göre suç işlediyse yargılansın, cezasını çeksin" yorumunda bulundu.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Ankara'daki toplantımızı görmezden geldiler, MHP akın akın geliyor" dedi. Haklarında çıkan haberlere ve konuşulanlara tepki gösteren Bahçeli, "Bittiğimizi söylüyorlardı. Birbirlerinin tavuğuna kış demeyen güruh, bozkurtun biteceğini ahmakça ima ve iddia ediyordu. Ne oldu, Allah bağışlasın ülkücü Türk gençliği alayını zelzele gibi titretti" şeklinde konuştu.

Devlet Bahçeli, 305 kişinin yaşamını yitirdiği Mısır'ın El Ariş kentindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin olarak da, "Camiye saldırı İslama savaştır; kanlı saldırıyı şiddetle kınıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye sorununa dair bir çözüm bulunması amacıyla Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldiği zirveye PYD'nin katılımının belirsizliğine ilişkin olarak, konuşan Bahçeli, "PYD’nin kongreye katılımı halinde Suriye’nin toprak bütünlüğünden bahsetmek anlamını kaybeder" ifadesini kullandı.

Bahçeli ayrıca, ABD'nin konuya ilişkin elindeki bilgi ve belgelerini Türkiye'ye teslim etmesi gerektiğini belirterek, "Zarrab yargılanmalı, cezasını çektikten sonra da Türk vatandaşlığından çıkarılmalıdır" dedi.

MHP lideri, AKP’nin kurucularından eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın "Benim MHP'nin anladığı anlamda milliyetçiliğe itirazım var" sözlerine de isim vermeden yüklendi. Devlet Bahçeli, "Niye rahatsızlar, çünkü kimliksizliğin esiri olmuşlar. PKK'ya evet diyenler, İmralı canisiyle aynı çuvala girenler elbette bize itiraz edeceklerdir. Bizim Pensilvanya yetiştirmelerinden duyacak bir şeyimiz yoktur" diye konuştu.

Bahçeli konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Ankara'da yapılan toplantıyı görmek istemeyen ne kadar yazar çizer varsa kalemizi içten yıkmak isteyen işbirlikçilerdir. Ne kadar ihmal ve inkar etseler de Türk milleti sevdalılarına sahip çıkıyor. Bittiğimizi söylüyorlardı, eridiğimizi ileri sürüyorlardı. Birbirlerinin tavuğuna kış demeyen güruh, bozkurtun biteceğini ahmakça ima ve iddia ediyordu. Ne oldu, Allah bağışlasın ülkücü Türk gençliği alayını zelzele gibi titretti.

Türk milliyetçilerinin haklı ve meşru mücadelesi göz doldurmuş gönüllere girmiştir. Milliyetçi ülkücü hareket günden günde büyüyerek geleceğe yürümektedir. Kirli yüzleri rüyada görsek hayra yormayız. Atatürk demişti ki, "Ben Erzurum'dan İzmir'e sağ elimde tabanca sol elimde sehpa ile geldim." Biz de yüreğimiz de vatan ve millet sevgisi ile durmayacağız. Durdurmaya kalkışanları da mağlup edeceğiz. MHP'nin milliyetçilik anlayışına itirazları varmış, bunlar gelsinler de dertlerini külahıma anlatsınlar. Vatan savunmasında milli olmak konusunda payda, ortak zemin birdir. Merhum liderimize ve aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Son yılların en dehşet verici katliamı Mısır'da yaşanmıştır. Cuma namazı esnasında hunhar bir terör saldırısı düzenlenmiştir. Camiye saldırı İslam'a savaştır. Hangi vicdan sahibi bu saldırıyı onaylayabilir. IŞİD'li canilerin sakal bırakması boşunadır. Bu alçak teröristlerin İslam'a en ufak bağı yoktur. Türkiye dost ve kardeş Mısır halkını acılarını paylaşmak amacıyla dün tüm yurtta ve dış temsilciliklerde bir günlük yas ilan etmiştir. Bu siyasi tasarruf yerindedir.

"FETÖ, IŞİD'in kılık değiştirmiş halidir"

FETÖ, IŞİD'in kılık kıyafet değiştirmiş halidir. İki terör örgütü arasında azımsanmayacak benzerlikler vardır. IŞİD'i kurup kudurtan çevrelerle, FETÖ'yü besleyip büyüten çevreler bir ve aynıdır. Her IŞİD'li aynı zamanda FETÖ'cü, her FETÖ'cü aynı zamanda IŞİD'li, PKK'lıdır. Bunların hepsi terörizmin yeni nesil küresel cinayet yapılanması tarafından tasarlanmış yeni sürüm taşeronlardır. Bugünkü şartlarda IŞİD'in neden olduğu yıkımı konuşan, çare arayan kaç ülke vardır? Nedir onları korkutan, nedir onları acziyete iten sebepler? Nereye kadar bitaraf kalacaklar. IŞİD'li teröristler ABD'nin himaye ve gözetimi altında Rakka'dan güvenle çıkabiliyorlar. Tam bir kepazelik karşımızdadır. Teröristlerin bir bölümünün Suriye'nin farklı noktalarına dağıldığı, bir bölümünün de Türkiye'ye geldiği iddia edilmektedir. Küresel güçler bir yandan PYD, YPG'yi silahlandırırken bir yandan IŞİD ve FETÖ'yü üzerimize kışkırtmaktadır.

"ABD'nin terör örgütlerinden elini derhal çekmesi mecburiyettir"

ABD'nin terör örgütlerinden elini derhal çekmesi mecburiyettir. Hangi terör örgütü olursa olsun, bunlar kimlere sırtlarını dayarlarsa dayasın vatan Türk'tür, millet Türk'tür, Türkiye Cumhuriyeti bir karış toprağından, tek bir insanından vazgeçmeyecek, ihaneti zilleti ile birlikte boğacaktır.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, ve ülkemizi temsilen sayın Erdoğan, Soçi'de bir araya gelmişlerdir. Suriye'de barışın tesis edilmesi maksadıyla kararlılıklarını teyit etmişlerdir. Bu durum bölgesel huzurun temin faaliyeti adına ümit ve memnuniyet vericidir. Türkiye, İran ve Rusya'nın, IŞİD, Nusra Cephesi ve diğer tüm terör örgütlerinin tam anlamıyla yenilgiye uğratılması için önemli bir adımdır. 3 ülke Suriye'de yerleşik ve köklü ihtilaflara çözüm konusunda mutabık kalmıştır. Bu anlamlı bir gelişmedir. 3 ülke yakın bir zamanda yine Soçi'de, muhalefet unsurlarını Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne yapıcı şekilde katılmaya çağırmıştır. PYD'nin kongreye katılıp katılmayacağı belirsizliğini muhafaza etmektedir. Bu anlaşmazlık nedeniyle kongrenin şubat ayına ertelendiği belirtilmiştir. PYD demek PKK demektir. PKK demek düşman demek, terör demek, hainliği tescil edilmiş şerefsizlik demektir. Türkiye Soçi ruhuna saygılıdır. Sonu sadece Suriye'yi bağlamayacak, Türkiye ve bölge ülkelerini de birinci derecede etkileyecektir. Rusya'nın PYD'ye mesafe koyması isteğimiz ve arzumdur.

Erdoğan-Trump görüşmesi

Cuma günü ABD Başkanı Trump, sayın Erdoğan'ı telefonla aramıştır. Açılan yaranın deşilmesi kimseye bir fayda sağlamayacaktır. Sayın Erdoğan, telefon görüşmesinin verimli geçtiğini açıklamıştır. Dışişleri Bakanı da artık silah verilmeyeceğini duyurmuştur. Bunun ne kadar gerçekçi olduğunu zaman gösterecektir. PKK'nın Fırat'ın doğusuna çekileceğini söylemiş fos çıkmıştır. Verilen silahların seri numaralarının Türkiye'ye verileceğini söylemiş bu da asılsız çıkmıştır.

"Terör örgütleri Türkiye'ye karşı koz olarak kullanılmaktadır"

ABD'nin desteği olmadan PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin sınırlarımızın hemen dibinde tutunmaları imkansızdır. 20'ye yakın ülkenin YPG'ye silah verdiği gizlenemeyecek boyuttadır. Çoğuı NATO üyesi olan ülkeler Türkiye'ye PKK ve PYD üzerinden cephe açmışlardır. NATO'nun Norveç ve Kanada komposu rasgele uygulamaya koyulmamıştır. Terör örgütleri Türkiye'ye karşı koz olarak kullanılmaktadır.

"Zarrab denen şarlatan Türk vatandaşlığından çıkarılmalıdır"

Şu sıralarda ABD'de süren bir yargı süreci vardır. Aynı zamanda Türk vatandaşı olan İran kökenli karanlık bir şahıs üzerinden adeta Türkiye yargılanmak, sanık sandalyesine oturtulmak istenmektedir. ABD'deki dava siyasallaşmıştır. Sanığı, tanığı, itirafçısı, yargıcı ile Türkiye'yi hedef alan bir komplo senaryosu sahneye konulmuştur. Zarrab denilen şarlatan bir suç işlediyse yargılansın ve hakettiği cezaya çarptırılsın. Bu kirli şahıs, bu suçlar için Türkiye'ye iade edilmeli, ABD bu konuda elindeki bilgi ve belgeleri Türkiye'ye vermelidir. Yargılanmalı, cezasını çektikten sonra da Türk vatandaşlığından çıkarılmalıdır.

Ekonomimiz ağır yara alırsa, bundan kim kazançlı çıkacaktır. Kim siyasi rant devşirecektir. Siyaset adam gibi yapılır. Türkiye'nin haysiyeti üzerinden siyaset olmaz. Türklüğün geleneğinde pusu kültürüne yer yoktur. FETÖ ihaneti yeni melanetler peşinde koşarken bu alçakların değirmenine su taşımak ne ile izah edilecektir.

Zarrab kimdir ki Türkiye'ye aba altından sopa göstermek istenmektedir. Bizim ABD'nin yargı sisteminden öğreneceğimiz hiçbir şey yoktur. Bağımsızlığımız ve egemenliğimiz korumazsak Türkiye'yi bekleyen akıbet dış güçlerin fiilen mandası altına girmek olacaktır. Türkiye'yi hedef alan komplo kumpas ve suikastlar karşısında milli bir duruş sergilemek zorunluluktur.

"Hadi bizden utanmıyorsunuz bari Atatürk'ten utanın"

CHP başkalarının dümeninde akıl tutulması yaşayabilir, Türkiye'yi sürekli şikayet edebilir, etmiştir de. Bize düşen bunların foyasını ortaya çıkarmaktır. Oğlan babadan görür at oynatmasını, kız anadan görür sofra donatmasını. Peki, siz nereden gördünüz böyle çorak siyaseti. Hadi bizden utanmıyorsunuz bari Atatürk'ten utanın. Bu da olmadı hiç olmazsa Allah'tan utanın.