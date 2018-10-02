Bahçeli: Zamlar geri alınmayacak mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Lirası’nın önlenemez değer kaybı sonrası yapılan zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak, geri alınmayacak mı?” diye sorarken hükümetin yabancı ülkelere sermaye kaçıranları ‘mutlaka bulması gerektiğini’ söyledi. Bahçeli, AKP ile 24 Haziran'da yaptıkları 'Cumhur İttifakı'na bağlı olduklarını bildirirken "İstanbul dışında her yerde adaylarımızı çıkaracağız" dedi.

Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- TBMM’nin yeni dönemi dün başlamıştır. Bugün yasama yılının ilk toplantısını gerçekleştiriyoruz. Yeni yasama yılının ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. TBMM’nin açık ve çalışır olması, seçilmiş vekillerin görevlerinin başında olması ülkemiz için büyük bir kazançtır.

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin uygulamaya geçmesiyle Meclisimizin asli işlerini daha iyi yapacağına inanıyorum. Siyasetimizin anlam ve ahengi, inançlarımızın haklılığı, ülkülerimizin yüceliği çizgimizin kırılmadan devam etmesini sağlamıştır. Milletimizin desteğiyle varlığımızı sürdürdük, TBMM’de temsilimizi devam ettiriyoruz.

"Tek tek not aldık..."

- MHP, 24 Haziran’da yapılan seçimin ardından 50 milletvekiliyle grup kurma hakkını elde etmiştir. Başaramaz dediler başardık, devrilir gider dediler geldik. Onlar konuştu, biz inandık, onlar atıp tuttu biz milletimize güvendik. Kiralık gazeteci ve sözde aydınların oyunlarına göğüs gerdik. Sizler yalnızca milletvekili olmadığınız, kutlu bir inancın neferleri oldunuz. MHP’ye idam fermanı yazanları, siyasi provakatörleri kabusla tanıştırıp hayal kırıklığına uğrattınız. Anket şirketleriyle hesaplaşacağımız günlerin hesabını yaptık. Tek tek not aldık, hepsine birden öyle bir teşekkür ettik, şaştılar kaldılar. Hepinize teşekkür ediyor, alayınızı kutluyorum.

"Fırsatçılık yapanlar ortaya çıkarılmalı"

- Ekonomik fırtınaya tutulduğumuz andan itibaren fırsatçılık yapan kim varsa ne paylaşmayı ve bölüşmeyi özümsememiş utanmazlardır. Stokçuluktan geçinen satılmışların durumu neyse, ekonomik saldırıda ahlaksızlık yapanlar da aynıdır. Kurdaki artışı fırsata çevirenlerin nasıl bir insanlık anlayışları vardır. Kemerleri, sesi çıkmayan milyonlar mı devamlı sıkacaktır? Yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak, geri alınmayacak mı? Hükümet yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı.

“Dünyayı avucuna almış 5’li çete"

- New York'taki 73. Birleşmiş Milletler toplantısı sadece günü kurtarmıştır. Küresel düzeyde mağdurları ve muhtaçları duyan; garibanları ve yetimleri sahiplenen yoktur. Türkiye dışında hiçbir samimi yaklaşımı görmek mümkün değildir. BM'nin ana yapısı ve karar alma şekli değişime uğramalıdır... Dünyada sefalet korkunç boyutlara ulaşmışken sefa da bir o kadar yaygınlaşmıştır... Dünyayı avucuna almış 5'li çetenin hakimiyet ve hükümranlığı sorgulanmadan dünya daha iyiye ulaşamayacaktır...

Merkel'in 'FETÖ' açıklaması

- Türkiye ile Almanya arasındaki buzların erimesi olumlu bir gelişmedir. Merkel'in FETÖ konusundaki değerlendirmeleri hatalıdır. Özetle; ciddiye alıyoruz ama daha çok delile, bilgiye, kanıta ihtiyacımız var demektedir. Hala kanıt arıyorsa, biliniz ki henüz bir arpa boyu mesafe alamamışız demektir... Hainin deilili mi olur, terör örgütlerine sabıka kaydı mı sorulur... Merkel 15 Temmuz'a yanlış yerden bakmaktadır, sanıyorum makrube yemediğinden zehirlenmesi de mümkün değildir... Cesaretleri varsa, desinler ki 'FETÖ'yü seviyoruz ve arkasındayız.' Hiç olmazsa niyetleri belli olur. Almanya Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı duyuyorsa FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımalı ve ülkesindeki teröristleri iade etmelidir.

"İstanbul dışında her yerde aday çıkaracağız"

- Biz 'cumhur ittifakı'na bağlıyız... Parti olarak belediye başkanlarımızı yoklamayla belirleyeceğiz ve İstanbul dışında her yerde adaylarımızı çıkaracağız... TBMM'nin gündemine gelen sınır ötesi harekat ve müdahale tezkerisine 'evet' oyu vereceğiz. Her yerde temizlik, hep temizlik, tam temizlik bekamız için şart ve elzemdir...