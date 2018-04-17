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Bahçeli, “Yürümeyi beceremezler” dedi; CHP'li Altıok MHP liderinin düşme görüntülerini paylaştı

"Yorumsuz paylaşıyorum…"

17 Nisan 2018 18:03

CHP’nin 16 Nisan referandumunun yıl dönümünde, Türkiye’nin 81 ilinde düzenlediği eylemleri ‘fikren sakat ve ahlaken sakıncalı’ olarak nitelendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bunlar otursalar kalkmayı bilmez, kalksalar yürümeyi beceremezler” dedi. 

Kişisel Twitter hesabından, MHP liderinin 2012 yılında bir etkinlikte yaptığı konuşmanın arkasından yerine dönerken halıya takılarak düştüğü görüntüleri paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı ise "CHP'nin OHAL eylemleri için 'Bunlar otursalar kalkmayı bilmez, kalksalar yürümeyi beceremezler' diyen Devlet Bahçeli'yi yorumsuz paylaşıyorum…” ifadelerini kullandı.

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