Bahçeli: Yunanistan, Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaktadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''FETÖ'cüleri himaye eden Yunanistan Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaktadır. Geçtiğimiz günlerde 7 hain tahliye edilmiştir. Teröristlerin tahliye edilmesi teröristlere yardım ve yataklıktır'' dedi.

Bahçeli, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kayseri Merkezli Bölge İstişare Toplantısı'nda konuştu.



Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

- Bizim anketimiz ahlaktır adalettir. Dedikodu mahalle aralarında yapılır biz siyaset yapıyoruz. Üstelik adam gibi mertçe ahlaklı bir şekilde yapıyoruz. Fitne günahkarların mesleğidir. Bunlara sırtınızı çeviriniz. MHP Türkiye'dir Türk milletidir vatanda duyulan eşsiz sevgidir sadakattir. MHP'nin yükselişini hiç kimse hiçbir nifak yuvası durduramayacaktır. Biz 49 yıllık millet hizmetindeyiz. Söz konusu milli beka oldu mu hiç kimseyi tanımayız. Fedakarlıksa isteneni yaparız yaptık yapıyoruz. FETÖ'nun oyunlarını bozduk. Türk düşmanlarının heveslerini kursaklarında bıraktık. MHP Türkiye'nin son kalesidir bu kale düşmeden Türkiye düşmeyecektir. MHP Türk milletinin son siperidir teslim alınmadan millet esaret yaşamayacaktır. Varsın başkaları ihanet ittifakıyla avunsun, FETÖ ittifakından medet umsun, zillet ittifakına umut bağlasın. Buz 'cumhur' diyeceğiz, 'cumhuriyet' diyeceğiz. Biz Türkiye'nin ittifak ve iradesiyle hepsini şaşkına, alayını sudan çıkmış balığa çevireceğiz.

- Geçtiğimiz günlerde 7 hain tahliye edilmiştir. Bu kepazelik ihanet değil midir? Hani demokrasi insan hakları? FETÖ'cüleri himaye eden Yunanistan Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaktadır. Son gelişmeler FETÖ ile Yunanistan'ı işgal planı denkleminde eşitlemiştir. Teröristlerin tahliye edilmesi teröristlere yardım ve yataklıktır. Darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesi adalet ve ahlak görevidir. Yunanistan bundan kaçamaz.

Türk bayrağı nasıl Afrin'e dikildiyse aynısı Kandil'e de yapılmalıdır



Güney sınırlarımız boyunca hiçbir terörist faaliyete müsahade edilmemelidir. Bu konuda devlet ve hükümetle biriz beraberiz. Kandil ve çevresi tamamen yok edilmelidir. Türk bayrağı nasıl Afrin'e dikildiyse aynısı da Kandil'de yapılmalıdır. Teröristler bulundukları görüldükleri her yerde imha edilmelidir.

Teröristten Cumhurbaşkanı adayı bile çıkmıştır. CHP'si HDP'si İP'i Saadet'i PKK'lı Demirtaş'ın lehine ortaklaşa af çağrısı yapmışlardır. Aday İnce, şerefli Türk generalinin apoletlerini sökme aklını acaba teröristlerden mi almıştır? Bunlara acırsak acınacak duruma düşeriz. Gevşersek bedel öderiz.''