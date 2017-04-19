Bahçeli: Yükseleyim derken yere çakılmak da mümkündür, hatta beklenmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu’nun “mühürsüz zarf ve oy pusulası” kararı sonrası tartışma yaratan referandum sonuçlarına ilişkin CHP’nin iptal başvurusuna tepki gösterdi.

Bahçeli, “Diyorum ki, Türk milleti 16 Nisan’da mührünü tam on ikiden vurmuş, siz daha neyin mühründen, neyin zarf ve pusulasından bahsediyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin ”Yükseleyim derken yere çakılmak da mümkündür, hatta beklenmelidir” ifadeleri de dikkat çekti.

Bahçeli’nin Twitter adresinde paylaştığı mesajlar şöyle:

Meşhur bir atasözümüzdür: “Yenilen pehlivan güreşe doymaz.” Benim sözümdür: “Yese de doymayan, içse de dolmayan pehlivan olmaz.”

16 Nisan halkoylamasını lekelemek isteyenler son şans ve kozlarını YSK’da denediler.Amma velakin bacadan girmek isterlerken kapıdan döndüler

16 Nisan’a mühürsüz seçim dediler. Tanımıyoruz dediler. Meşruiyetini tartıştılar. Ama kesin karar ve hükmü YSK verdi, bu bahsi kapadı.

Oysaki mühürlenmiş iradeleriyle,mil çekilmiş idrakleriyle milletimizin verdiği mesajı çarpıtmaya,çürütmeye kalktılar. Fakat olmadı, tutmadı.

Diyorum ki, Türk milleti 16 Nisan’da mührünü tam on ikiden vurmuş, siz daha neyin mühründen, neyin zarf ve pusulasından bahsediyorsunuz?

Kıdemli kaos uzmanları tezgahlarını başka yere açsın. Deneyimli kriz ustaları boşuna çırpınmasın; 16 Nisan bitmiş, sayfa kapanmıştır.

Bildik bir sözdür: Sular çekilince karıncalar balıkları yermiş. Sular yükselince balıklar karıncaları mideye indirirmiş.

Mesele balık veya karınca olmak değildir. Çekiliyim derken yıkılmak, yükseleyim derken yere çakılmak da mümkündür, hatta beklenmelidir.

Milli iradeyi tanımayanların, durduk yere sine-i millet yaygarası koparması zillet-i mağlubiyetin ifadesidir ki, bundan da demokrasi çıkmaz.